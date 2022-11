Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen mit dem Trecker

„Wir veranstalten am Samstag keinen Weihnachtsmarkt, sondern ein Adventstreffen.“ So kündigt Ludger Markenbeck, Vorsitzender des Heimatvereins Dolberg, ein vorweihnachtliches Treffen auf dem Dorfplatz am kommenden Samstag (3. Dezember) an.

Für die nötige Verpflegung ist gesorgt. „Es gibt an drei Buden Glühwein, Eierpunsch, Kakao, Getränke, Bratwurst, Reibekuchen und Waffeln“, hebt Pressesprecher Wolfgang Möllenbeck, hervor. An der Bude mit den Wertmarken können Produkte aus dem historischen Backhaus erworben werden. Für einen Wetterschutz ist selbstverständlich auch gesorgt.

Blasorchester und offenes Singen

Gegen 16 Uhr spielt das Blasorchester, etwa 17 Uhr beginnt das offene Singen. Höhepunkt ist die Ankunft von Nikolaus und Knecht Ruprecht. Sie kommen mit einer „Trecker-Kolonne“ – zwei festlich illuminierten Treckern und dazwischen ein historischer Trecker – zum Dorfplatz, um dort die Kinder zu beschenken.