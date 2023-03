Noch einmal zur größten Vermeer-Ausstellung

Viele wollen sie sehen, die große, eindrucksvolle Vermeer-Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum. Die VHS bietet deswegen eine weitere Fahrt an. Wer mit will, muss sich beeilen. Anmeldeschluss ist der 13. März.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die VHS kurzfristig eine weitere Exkursion zur großen Vermeer-Ausstellung in Amsterdam mit Besichtigungen in Den Haag und Delft an. Die Exkursion findet vom 5. bis 7. Mai (Freitag bis Sonntag) statt. Im Mittelpunkt der Exkursion mit Reiseleiter Stefan Buske steht ein spektakuläres Kunstereignis, die bislang größte Vermeer-Ausstellung in Amsterdam, in der 27 seiner nur 35 bekannten Werke aus den bedeutendsten Sammlungen der Welt präsentiert werden.

Faszinierend und einmalig

Die Ausstellung erlaubt einen faszinierenden und einmaligen Blick in Vermeers stille, intime Alltagswelt, die den Betrachter unweigerlich in seinen Bann zieht. Ergänzt wird der Besuch der Sonderausstellung durch eine Führung zu den Höhepunkten des Rijksmuseums mit seinen reichen Sammlungen zur Kunst und Geschichte im Goldenen Zeitalter der Niederlande. Für Freunde der Malerei van Goghs besteht die Möglichkeit in der Freizeit, das benachbarte Van-Gogh-Museum zu besuchen.

Parallel zur Amsterdamer Ausstellung findet im Museum Prinsenhof in Delft die Ausstellung „Das Delft von Vermeer“ statt, in der der kulturhistorische Kontext seiner Malerei, aber auch die Geheimnisse seiner Maltechnik erläutert werden. Kostbare Werke von Vermeers Zeitgenossen illustrieren zusammen mit Delfter Keramik und Teppichen die kulturelle Blüte der Stadt zur Zeit Vermeers. Die Schönheit der malerischen Altstadt mit ihren Grachten und Gassen erleben die Teilnehmenden bei einem Stadtrundgang.

Gemäldegalerie im Mauritshuis

Ein weiterer Höhepunkt der Reise ist die Führung durch die Gemäldegalerie im Mauritshuis in Den Haag. Das historische Stadtpalais zeigt Spitzenwerke der niederländischen Malerei, darunter Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“ und Hauptwerke von Rembrandt, Jan Steen und Frans Hals.

Abfahrt ist am 5. Mai um 8 Uhr am Busbahnhof in Ahlen. Die Rückkehr ist für 7. Mai, 19 Uhr, geplant. Der Preis für die Exkursion beträgt 690 Euro pro Person im Doppelzimmer. Der Aufschlag für ein Einzelzimmer beträgt 153 Euro pro Person. Veranstalter ist die VHS Ahlen. Änderungen im Programmablauf aus organisatorischen Gründen vorbehalten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter vhs-ahlen.de. Weitere Informationen in der VHS-Geschäftsstelle per Mail an vhs@stadt.ahlen.de oder Telefon 5 94 36. Anmeldeschluss ist der 13. März.