Noch mehr Sonnenstrom von Ahlener Dächern

Der gemeinnützige Bauverein will für mehr klimaneutrale Sonnenenergie in Ahlen sorgen und steigert die vorhandenen Dachflächen-Potenziale der Genossenschaft. Dieses Ziel halten Franz-Josef Gosmann und Mario Wittkowsky, Vorstände des Bauvereins Ahlen, in einem klaren Statement fest.

Die Wohnungsbaugenossenschaft prüft aktuell alle Dächer des vorhandenen Wohnungsbestandes auf eine potenzielle Nutzungsmöglichkeit. Im Fokus stehen nicht nur geplante Neubauten des Bauvereins, sondern sämtliche Dächer im Gebäudebestand. „Schon im Planungsstadium unserer Neubauten denken wir künftig an die Sonnenkraft auf dem Dach,“ konstatiert Franz-Josef Gosmann, geschäftsführender Vorstand des Bauvereins.

48 großflächige Gebäude

Das noch ungenutzte Flächenpotenzial ist enorm: Bei insgesamt 48 großflächigen Gebäuden und damit verbundenen Dachflächen wird geprüft, ob sie sich für die Installation einer Anlage eignen. Den gewonnenen Strom speist der Bauverein ein und steigert damit kontinuierlich den Anteil des Ökostroms im Stromnetz.

„Für unser Ziel, die Ahlener Haushalte bis 2030 mit selbst produziertem, erneuerbarem Strom zu versorgen machen wir Tempo und sind dabei, die Photovoltaik in Ahlen deutlich ausbauen“, so Gosmann: „Wir freuen uns, die Energiewende in Ahlen voranzubringen.“ Mario Wittkowsky ergänzt: „Die Energieeinsparung über Dämmung und Gebäudetechnik stößt faktisch an ihre Grenzen. Der Schlüssel für die Zukunft liegt in der CO 2 -armen Energieerzeugung. Unsere bisherigen Erfahrungen mit Solarthermie, die wir schon seit Jahren intensiv nutzen, sind durchweg positiv.“ Ohne zu zögern, habe der Aufsichtsrat des Bauvereins einstimmig den Weg für diese Projekt freigemacht: „Alles andere hätte uns auch gewundert“, so Gosmann und Wittkowsky schmunzelnd.

Erste Schritte an der Stuckstraße

Die ersten Schritte sollen in der Wohnsiedlung Stuckstraße / Vorhelmer Weg / Böcklinweg gemacht werden. Nach Fertigstellung aller geplanten Anlagen sollen auf rund 1500 Quadratmetern Dachfläche circa 850 Photovoltaikmodule montiert sein. Die Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 300 Kilowattpeak (kwp) produzieren jährlich Strom für rund 65 Haushalte. So sparen die neuen Sonnenkraftwerke in der Siedlung jährlich mehr als 150 Tonnen klimaschädliches CO 2 ein.

„Klar ist es in der aktuellen Situation mit Lieferengpässen und Preissteigerungen nicht einfach, solche Projekte zu realisieren. Auch Handwerker fehlen“, so Franz-Josef Gosmann, „die Herausforderung, es dennoch zu packen ist groß und motiviert uns besonders.“

Die Mieter des Bauvereins sollen auch von der Maßnahme profitieren: Es soll, nach Vereinfachung durch die Politik, ein Mieterstrom-Angebot für Mieterhaushalte in den modifizierten Gebäuden mit einer neuen PV-Anlage erfolgen. Ein weiteres Thema ist die Elektromobilität auch in und an Bestandsgebäuden.