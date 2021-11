Noch nie so viele Teilnehmer beim St.-Martins-Umzug dabei

Mehr Begleitung konnten sich der Bettler und St. Martin auf seinem Pferd beim Umzug durch Vorhelm am Donnerstagabend gar nicht wünschen. Die Organisatoren vom Heimatverein jedenfalls konnten sich nicht daran erinnern, jemals so viele Teilnehmer bei dem Umzug erlebt zu haben.

Vergangenes Jahr musste der Umzug aus Pandemiegründen ausfallen. Offensichtlich war daher die Lust, dort wieder mitzulaufen, sehr groß. Josef Rehbaum vom Heimatverein Vorhelm war sichtlich begeistert: „Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie viele wohl kommen werden.“ Er erinnerte an den inzwischen verstorbenen Willi Bücker, der bisher den St.-Martins-Umzug vorbereitet hatte. Der Heimatverein habe deshalb beschlossen, den Umzug in dessen Sinne weiterzuführen.

Natürlich freuten sich die Kinder auch dieses Mal wieder über die Brezel, die der Heimatverein verteilte. Foto: Ralf Steinhorst

Allerdings musste der Verein wegen der aktuellen Inzidenzzahlen auf den traditionellen Auftakt in der St.-Pankratius-Kirche verzichte. Das Sammeln fand vor dem Hauptportal des Gotteshauses statt. Dort wurden mit Unterstützung des Jugendblasorchesters, das von einigen älteren Musikern verstärkt wurde, zur Einstimmung einige zum Martinstag passende Lieder angestimmt. Dass darunter das „St. Martin, St. Martin“ und das „Ich gehe mit meiner Laterne“ waren, verstand sich von allein.

Pastoralreferent Bagert moderierte

Bei so viel Willkommensgesang zeigten sich Lotta Keller in ihrer Rolle als St. Martin und Fanny Schlüter als Bettler, die sich dann mit Pferd Lena an die Spitze des Umzugs setzten, hocherfreut. Wie üblich ging es durch das innerdörfliche Wohngebiet in Nachbarschaft der Kirche. Zielort war die Wiese Im Loh, die der Löschzug Vorhelm ausgeleuchtet hatte, damit alle Teilnehmer das Martinsspiel auch gut verfolgen konnten. Das wurde von Pastoralreferent Stefan Bagert moderiert: „Ihr wisst ja wohl, dass wir hier nicht wirklich den echten St. Martin haben.“ Dass es trotzdem lehrreich war, zeigte sich wenig später, als Bagert erklärte, dass der Bettler nicht immer ein Bettler war, sondern berufstätig. Ein schwerer Unfall und familiäres Unglück hätten ihn aber in seine prekäre Lage gebracht.

Sie waren die Hauptakteure beim Martinsspiel: Lotta Keller als St. Martin auf Pferd Lena sowie Fanny Schlüter als Bettler (v. l.). Foto: Ralf Steinhorst

Angesichts der großen Teilnehmerzahl spannte der Moderator am Schluss den Bogen zum Abend des Umzugs. Es seien leider zu wenig große Brezel da, man habe mit einer solch großen Teilnahme nicht gerechnet: „Wir können aber wie St. Martin sein, wenn wir teilen.“ Dann seien auch genug Brezel für alle da.