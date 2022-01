Noch schnell zum Zechenkalender greifen

Letzte Exemplare des Ahlener Zechenkalenders für 2022 sind noch zu haben, wie der Jupp-Foto-Club jetzt mitteilt. Und noch eine Neuigkeit: Als neue Kassiererin gehört Ulrike Weiner jetzt dem Vorstand an.

Der Verein zur Bewahrung der Bilddokumentation Zeche Westfalen pflegt seit einigen Jahren die Herausgabe des mittlerweile in ganz Ahlen sehr geschätzten Kalenders. Dieser enthält auch für 2022 wieder historische Aufnahmen in einem ansprechenden Design.

Die ausgewählten Fotos stammen ausschließlich aus dem Ahlener Bergbau und der Bergarbeiterkolonie, schreibt Foto-Club-Vorsitzender Marc Senne: „Eine hervorragende Motivwahl garantiert eher nicht bekannte Ablichtungen. Somit wird der Ahlener Bergbau immer neu entdeckt.“ Unter Sammlern sei inzwischen eine hohe Wertschätzung entstanden.

A4, A3 und A2

Erhältlich ist der Kalender in den klassischen Größen A4 und A3, aber erstmalig auch in der A2-Größe, was für Freundinnen und Freunde des größeren Bildformates sicherlich ein wahrer Hingucker sei.

Die letzten Exemplare des Zechenkalenders sind in den Tabak-Thiele-Geschäften (Oststraße, Warendorfer Straße, Gemmericher Straße und im Kaufland) sowie im Stilhaus am Markt und in der Metzgerei Crabus erhältlich. Eine erneute Druckauflage ist nicht geplant. Mit dem Verkauf der Kalender finanziert der Jupp-Foto-Club seine Bergbaufotoausstellung in den Räumen am Glückaufplatz.

Unmittelbar vor Weihnachten wurde Ulrike Weiner als Kassiererin des Vereins neugewählt. Die Wahl fiel einstimmig aus. Ulrike Weiner war in ihrer beruflichen Tätigkeit in leitender Position in der Buchhaltung im Ahlener St.-Franziskus-Hospital tätig. Sie freut sich auf die zukünftige ehrenamtliche Tätigkeit und findet auch diese Kalenderausgabe sehr empfehlenswert.

Hauptsponsor Vivawest-Stiftung

Der Hauptsponsor des Vereins, die Vivawest-Stiftung, erfreut die gute Resonanz auf den Zechenkalender ebenfalls. Uwe Goemann von der Stiftung wünscht sich noch viele weitere Jahre den Ahlener Zechenkalender. Weitere Infos gibt der Jupp-Foto-Club, der per Mail an jupp.foto.club@gmx.de erreichbar ist.