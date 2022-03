Norbert Fleischer neuer Vorsitzender

Der FDP-Ortsverband Ahlen hat einen neuen Vorsitzenden. Nachdem der Vorsitzende Lars Jehne aufgrund eines beruflichen Wechsels nach Düsseldorf am Mittwochabend in der Gaststätte Posthalterey nicht mehr zur Wiederwahl antrat, sprachen sich die Parteimitglieder einstimmig für seinen bisherigen Stellvertreter Norbert Fleischer als Nachfolger aus.

Der leitete von Beginn an den Ortsparteitag und dankte Lars Jehne für die in den vergangenen zwei Jahren geleistete Arbeit, die sich aufgrund der Pandemie nur schwer gestaltet habe. Viele Ziele, darunter die Durchführung von Veranstaltungen, hätten sich nur mühsam oder gar nicht umsetzen lassen. Das sei für den Vorstand teilweise frustrierend gewesen. „Nichtsdestotrotz hast du die Aufgaben meisterlich gelöst“, richtete Norbert Fleischer ein großes Lob an den scheidenden Vorsitzenden.

Reduzierte demokratische Abläufe

„Ich muss nicht in der ersten Reihe stehen“, begann Norbert Fleischer seine Bewerbungsrede zum Vorsitz, allerdings gebe es drei Gründe für diesen Schritt. So liege ihm gerade nach den Entwicklungen in der Ukraine die Demokratie am Herzen, zudem auch die gesunde Marktwirtschaft, für die die FDP stehe. „Die Partei in Ahlen funktioniert, das ist für mich relativ einfach“, gab Norbert Fleischer als dritten Grund an.

Der Fraktionsvorsitzende Eric Fellmann bemängelte in seinem Bericht wie zuvor Norbert Fleischer die reduzierten demokratischen Abläufe in der Ahlener Kommunalpolitik, weil kaum Sitzungen stattgefunden hätten: „Wir fühlen uns nicht mehr mitgenommen.“ Gerade bei den Themen Innenstadtförderung und Stadtentwicklung wolle die FDP mitgestalten: „Wir wollen unsere Stadt besser machen.“

Auch der FDP-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Markus Diekhoff, der die Wahlgänge leitete, bedankte sich bei Lars Jehne für die geleistete Arbeit. Er zog eine positive Bilanz der schwarz-gelben Regierungsarbeit in Düsseldorf. Deshalb sei die Ausgangslage für die FDP für die anstehende Landtagswahl hervorragend, die Partei solle das im Wahlkampf nutzen.

Thomas Schneider Stellvertreter

Bei den Vorstandswahlen wurde Norbert Fleischer zum neuen Vorsitzenden gewählt, sein ebenfalls neuer Stellvertreter ist Thomas Schneider. Andrea Bartscher wurde als Schatzmeisterin im Amt bestätigt. Alle drei konnten für sich ein einstimmiges Ergebnis verbuchen. Bei den Wahlen zu den vier Beisitzern setzten sich Thorsten Beiske, Stefan Glomb, Niklas Kaiter und Britta Tomsa durch. Claudia Fleischer wird auch weiterhin die Kassenprüfung vornehmen.