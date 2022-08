Bröckelnder Putz und Bäume, die aus der Fassade wachsen: Zwei Gebäude an der Nordstraße standen seit langer Zeit in politischem Fokus. An beiden tut sich nun etwas.

Zwei Eckhäuser – zwei Sorgenkinder. Mehrfach schon waren die beiden sanierungsbedürftigen Gebäude an der Nordstraße Thema in diversen Ausschüssen. Einmal ging es um die Bebauung am Abzweig Rosenstraße, dann um jene zur Klostergasse. In beiden Fällen tut sich nun etwas.