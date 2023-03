Mit Großaggregat geht's direkt ins Epizentrum

Der grüne Container ist 13 Meter lang, 28 Tonnen schwer und hat eine Leistung von 2000 Kilowattstunden. Mit diesem Notstromaggregat inklusive 500-Kilo-Schalldämpfer unterstützt die Ahlener Winkelmann Group jetzt Erdbebenopfer in der Türkei.

Winkelmann Group hilft Erdbebenopfern in der Türkei

Ein großes Notstromaggregat der Winkelmann Group soll in Kürze die Türkei erreichen: Energiemanager Tobias Meßmann, Zollabwicklungs-Fachfrau Nadine Helbeck und Einkaufsleiter Besim Jakob (v.l.) stellten die schwergewichtige Hilfe für Erdbebenopfer am Donnerstag vor.

Schwergewichtige Hilfe aus Ahlen macht sich in diesen Tagen auf den Weg in die Türkei: Die Winkelmann-Group schickt ein 28 Tonnen schweres Notstromaggregat direkt ins Erdbeben-Epizentrum. Der 13 Meter lange Container wird nebst 500-Kilo-Schalldämpfer im Schwerlastverkehr zunächst nach Köln und von dort aus per Bahn ins Krisengebiet transportiert.