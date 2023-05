Notunterkunft mit nur 95 Menschen belegt

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) ist aufgelöst. Das teilte Stephanie Kosbab am Dienstag in der Ratssitzung mit. Die Coronapandemie war noch nicht ganz zu Ende, als sich der SAE mit der durch den Überfall Russlands ausgelösten Fluchtwelle aus der Ukraine beschäftigen musste, die nahtlos in die Gaskrise durch das Abschalten der Nordsee-Pipelines überging. „Es gab keinen Grund mehr, den Stab beizubehalten“, erklärte Stephanie Kosbab, die nach ihrer Wahl zur Ersten Beigeordneten dessen Leitung übernommen hatte. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche mit anderen Behörden habe sich in den Krisenzeiten bewährt.

Dolberg chronisch überbelegt

In ihrem Bericht über die Situation der Asylbewerber, Geduldete und Geflüchteten bezifferte die Dezernentin deren Zahl mit 1001 Personen, wobei die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit 559 den größten Anteil stellen. Seit 1. April 2022 seien in der Notunterkunft am Röteringshof insgesamt 519 Menschen untergebracht worden, wobei die aktuelle Belegung mit 95 auf eine gewisse Entspannung deutet. Ausgelegt ist die Einrichtung auf maximal 500 Menschen.

Demgegenüber ist die Gemeinschaftsunterkunft in Dolberg mit über 50 Asylsuchenden chronisch überbelegt. Derzeit gebe es Überlegungen, die Notunterkunft am Röteringshof auch für andere Flüchtlingsgruppen zu öffnen, um Dolberg zu entlasten. Allerdings müsse die Frage wegen der Fördermaßnahmen auch noch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden abgeklärt werden.

Ältere unterrepräsentiert

Den größten Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner der Notunterkunft stellen Kinder, Jugendliche (24) und Erwachsene im Alter von 20 und 40 Jahren (47), während Ältere über 60 deutlich unterrepräsentiert sind. Eine Vorhersage, wie sich die Zuweisungszahlen entwickeln, sei ein Blick in die Gaskugel, meinte Stephanie Kosbab. Mit einem schnellen Ende des Kriegs sei nicht zu rechnen. Im Übrigen nehme auch die Zahl der Geflüchteten aus anderen Krisengebieten wieder zu.

Mit einer Lösung an der Mammutschule sei die Kinderbetreuung in der Notunterkunft zufriedenstellend geregelt. Auch die Vermittlung von 26 Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter sei mithilfe des Kommunalen Integrationszentrum gelungen. Unter den Geflüchteten befinden sich 18 Unbegleitete unter 18 Jahren.