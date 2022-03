Notunterkunft schon wieder geschlossen

Kaum in Betrieb, ist die Notunterkunft in der ehemaligen Mammutschule am Röteringshof schon wieder geschlossen – bis auf Weiteres.

Die 82 ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die am Sonntagmorgen mit drei Bussen aus Polen in Ahlen eingetroffen waren (wie berichtet), sollten noch im Laufe des heutigen Montags auf Privatunterkünfte in verschiedenen Kommunen im Kreis Warendorf verteilt werden. Wie viele von ihnen in Ahlen bleiben, würde endgültig erst am Abend feststehen, sobald die Unterkunft vollständig leergezogen sei, hieß es.

„Wir werden aber nur den Schlüssel umdrehen und diese Notunterkunft im Stand-by-Modus lassen“, erklärte die Leiterin des Krisenstabes beim Kreis, Dezernentin Petra Schreier, gegenüber unserer Zeitung. Denn vermutlich würden weitere Flüchtlinge kommen.

Darauf richtet sich auch die Stadt Ahlen ein. „Was wir dringend brauchen, sind darum weitere Wohnungsangebote“, sagt Pressesprecher Frank Merschhaus und verweist noch einmal auf die dafür eigens eingerichtete Telefonhotline unter der Nummer 5 97 43 (E-Mail hilfehotline@ stadt.ahlen.de). Sachspenden, fügt Merschhaus hinzu, würden aktuell nicht benötigt.