Nur der Vorsitzende bleibt ruhig

Den Parkplatz, auf dem das Stadthaus gebaut werden soll, will Stadtbaurat Thomas Köpp im Vorgriff auf weitere Beschlüsse Anfang des neuen Jahres schon einmal abräumen.

Eine gute Viertelstunde dauerte es am Dienstagnachmittag im Ratsaal, bis überhaupt geklärt war, dass Thomas Kozler vorn am Regiepult neben Stadtbaurat Thomas Köpp, ZGM-Leiter Florian Schmeing und Jan Hinteman Platz nehmen konnte. Bis dahin hatten sich die Mitglieder des sogenannten Begleitausschusses Bürgercampus um Formalien wie Vorsitz, Wort- und Stimmberechtigung und anderes mehr gestritten.

Immerhin sorgte Kozler, der als stellvertretender Vorsitzender des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses (STEP) die Sitzungsleitung für den abwesenden Matthias Harman übernahm, für einen geordneten Sitzungsverlauf, auch wenn es weiterhin weniger um Information als einen Schlagabtausch untereinander und mit der Verwaltung ging.

Den ersten Disput fochten Christoph Aulbur (CDU) und Alfred Thiemann (Rathausfreunde 2020) über die aktive Teilnahmeberechtigung aus. Während Aulbur, wie Thiemann, kein Mitglied des Ausschusses, sich auf den Standpunkt stellte, dass der Begleitausschuss ein Unterausschuss des STEP sei, vertrat sein Kontrahent die Auffassung, dass es sich um einen Unterausschuss des Rates handle, so dass automatisch jedes Ratsmitglied auch teilnahmeberechtigt sei.

„ »Beim nächsten Mal werden wir besser vorbereitet sein.« “ Baudezernent Thomas Köpp

Die Verwaltung konnte den Streit nicht klären, weil Sitzungsdienst und Rechtsabteilung ein Erscheinen nicht für nötig befunden hatten. Dem Vorwurf von Petra Pähler-Paul (Bündnis 90 / Die Grünen), dass die Sitzung „schlecht vorbereitet“ worden sei, begegnete Stadtbaurat Thomas Köpp mit der Zusage: „Beim nächsten Mal werden wir besser vorbereitet sein.“ Dann kenne man auch die Wünsche der Politik.

Den Vorwurf musste sich Köpp noch des Öfteren anhören, der zu Vorhaltungen Pähler-Pauls erklärte, er habe eine umfassende Information des Rates in nicht-öffentlicher Sitzung für sinnvoll gehalten, um danach die Öffentlichkeit „geordnet und gefiltert“ zu informieren und erst danach den Begleitausschuss einzuberufen. Der müsse sich ja zunächst konstituieren.

Nach einigem Hin und Her einigten sich die Mitglieder darauf, den Ausschuss alle vier Wochen tagen zu lassen. Notfalls auch häufiger, wenn es der Fortgang erfordere, wie Ralf Marciniak (CDU) anmerkte. Und auch in der Sommerpause, die ansonsten sitzungsfrei ist. Für die SPD stellte Gabi Duhme klar, dass ihre Fraktion Wert darauf lege, dass der Begleitausschuss öffentlich tage und im Bedarfsfall einen nicht-öffentlichen vorsehe.

Unter Tagesordnungspunkt drei kam schließlich ZGM-Leiter Florian Schmeing zu Wort, der aber auf Wunsch der Ausschussmitglieder nicht den Sachstand zum Bürgercampus, sondern zum Stadthaus mündlich vortrug. Dabei führte er aus, dass der Zeitplan noch einmal angepasst worden sei und dass über Vergaben später entschieden werde, sodass der Rat den eigentlichen Baubeschluss erst in der Juni-Sitzung 2023 fassen werde.

Mit vorbereitenden Maßnahmen will Baudezernent Thomas Köpp aber schon in der Zeit Januar-Februar-März beginnen und den Parkplatz „abräumen“. Ohne Baubeschluss?, schallte es ihm ungläubig entgegen. Daraufhin riss auch Gabi Duhme die Hutschnur, die erklärte: „Es ist blamabel.“ Sie fühle sich von der Verwaltung vorgeführt. Den Vorwurf Pähler-Pauls, dass hier verwaltungsseitig gelogen und versucht werde, die beschlossene Obergrenze von 44 Millionen Euro Baukosten klammheimlich nach oben zu schieben, nahm Thomas Kozler zum Anlass, die Sitzung mit den Worten „Es reicht!“ abzubrechen. Fortsetzung in vier Wochen.