„Nur die Liebe zählt“:Vom Umgang mit der Vielfalt

Unter dem Titel „Nur die Liebe zählt“ fand am vergangenen Sonntag in der Christuskirche ein besonderer Gottesdienst statt. Die Konfirmandengruppe von Pfarrerin Martina Grebe hat sich in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Jugendkirche Hamm mit verschiedenen Fragen rund um die Themen Liebe, Familie und Identität beschäftigt. Im Rahmen des Konfi-Tages am Samstag davor haben die 23 Jugendlichen sich intensiv damit auseinandergesetzt. Die Ergebnisse der Arbeit waren im Gottesdienst, der von Jugendkirchenpfarrerin Katrin Berger aus Hamm geleitet wurde, zu sehen.

Bilder und Klischees

Was ist ein Mann und was ist eine Frau? Wo finden wir Familie? Und was für Antworten können wir in der Bibel finden? In ihrer Predigt sprach Katrin Berger die Problematiken an, die diese vermeintlich einfachen Fragen mit sich bringen: „Du fühlst das, du weißt das, du merkst das, wen du liebst, wie du bist und wie du wahrgenommen werden willst“, sagte sie.

Aber manchmal sei es eben auch nicht so oder es sei eben doch nicht so einfach. Katrin Berger sprach die Problematik der gesellschaftlichen Erwartungen an. Auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden stellten Bilder und Klischees vor, die ihnen bekannt waren. Wie kann man mit dieser Vielfalt umgehen?

„Mein Glaube an Gott hilft mir, ich selbst zu sein“, erklärte Katrin Berger weiter in ihrer Predigt: „Er hat mich so geschaffen und liebt mich so, wie ich bin.“ Ein jeder werde so geliebt, wie er oder sie ist.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der Hammer Jugendband mit Trompete, Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gesang.