Nur noch ein Testzentrum

Matthias Bußmann reduziert sein Angebot an Testzentren in Ahlen. Ab dem 1. Juli soll es nur noch einen festen Anlaufpunkt geben. Entweder am Gebrüder-Kerkmann-Platz oder am Wersestadion.

Hier stand sonst die Schlange. Der Standort Gebrüder-Kerkmann-Platz könnte ab dem 1. Juli der letzte sein, den Matthias Bußmann in Ahlen betreibt. Oder aber der Drive-in am Wersestadion.

Weniger Frequenz an den Standorten, weniger Geld vom Staat: „Konsequent wäre es, jetzt ganz aufzuhören.“ Matthias Bußmann spricht Klartext. Der Platzhirsch unter Ahlens Schnelltest-Anbietern reagiert auf die veränderte Marktlage und die nahende Neuauflage der Corona-Testverordnung, deren Inhalte tröpfchenweise durchsickern. Zum 1. Juli will der 53-Jährige nur noch einen festen Standort aktiv halten. Ob Wersestadion oder Kerkmann-Platz? Mal schauen. Offen auch, zu welchen Zeiten.

Der Knick kam mit den Lockerungen vor zwei Wochen. „Schlagartig“, sagt Bußmann. Zu Spitzenzeiten schaffte es das APO-Team an seinen sieben Standorten in Bielefeld, Münster, Beckum, Oelde und Ahlen (drei) auf bis zu 3000 Tests. An guten Tagen ist es jetzt noch die Hälfte. Das vergangene Wochenende brachte noch einmal Frequenz. Bußmann führt‘s auf die Entlassfeiern zurück, die auch an diesem Wochenende wieder anstehen. Und danach? Der 1. Juli ist Stichtag, um sich neu aufzustellen. Ein Update der Corona-Testverordnung lässt weniger Geld pro Stäbchen-Einsatz erwarten – von 18 Euro runter auf 11,50. Das sei bereits durchgesickert. Gestraft sei, wer Qualität fahre. Der Apotheker setzt beim Testeinkauf auf Hersteller Roche. Andere seien günstiger zu bekommen, doch zu welchem Preis? Von seinen bisher über 100 000 Tests hätten lediglich fünf falsch-positiv angeschlagen. In drei Fällen, weil auf einen preiswerteren Rachenabstrich hätte umgeschwenkt werden müssen. Was zeige: Qualität zahle sich in der Verlässlichkeit aus.

Matthias Bußmann reagiert: „Es ist jetzt das vierte Mal, dass Herr Spahn uns das Honorar kürzt.“ Foto: Ulrich Gösmann

Mit der Neuauflage der Testverordnung sieht Bußmann weitere Investitionen auf sich zukommen. Und bürokratischen Mehraufwand. Stichworte wie Einwilligungserklärung, Bestätigungsdokument und digitales Testzertifikat mit QR-Code seien bereits bekannt. Fraglich für ihn, wie das technisch umzusetzen sei.

Und nun? „Wir werden auf keinen Fall diese Mengen an Testzentren weiter aufrechterhalten“, schickt der Geschäftsmann vorweg. Sein kleiner Bus, der lang durch die Woche durch Stadt und Dorf kreist, soll schon an diesem Samstag nicht mehr auf dem Marienplatz stehen. Der Standort Kerkmann-Platz, für den er sich auch noch einen Verkaufswagen angeschafft hat, müsse reichen. Er könnte auch ab Mittwoch letzter zentraler Anlaufpunkt sein. Weil der Kerkmann-Platz stärkster Standort ist, ist denkbar, dass der Drive-in am Stadion den Kürzeren zieht. Eine Entscheidung steht noch aus.

Es gab schon mal mehr zu tun. Foto: Ulrich Gösmann

Auch ein Themenwechsel kann die Stimmung des Apothekers nicht heben. Wie es denn mit der Digitalisierung der Impfpässe laufe? „Gut!“ die Antwort. Aber: auch hier das gleiche Problem. Gibt es bisher für das erste Zertifikat 18 Euro, für das zweite sechs, soll es ab dem 1. Juli für beide jeweils nur sechs Euro geben. Bußmann: „Es ist jetzt das vierte Mal, dass Herr Spahn uns das Honorar kürzt.“