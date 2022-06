Nur Unbrauchbares endet im Container

Die „Ahlener Stadtbildmacher“ haben Vollgas gegeben. Am Wochenende säuberten sie das ehemalige Torwächterhaus an der Kampstraße, um es in Kürze Interessierten präsentieren zu können.

In jedem Raum wird sortiert und gefegt, auf der schmalen Treppe begegnen sich permanent die Helfer und in der Küche stehen Kaffee und frische Brötchen bereit. So viel Leben wie an diesem Samstag herrschte sicher lange nicht im alten Torwächterhaus an der Kampstraße.