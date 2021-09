„Oase des Lebens“ dient als Vorbild

Schon seit Wochen ist das Seniorenzentrum Ludgeri-Höfe bewohnt. Was fehlte war die offizielle Einweihungsfeier. Da nun auch der neugestaltete Kirchplatz der St.-Ludgeri-Kirche fertiggestellt ist, ging diese am Sonntagmorgen auf dem Kirchplatz unter freiem Himmel über die Bühne.

Die Einweihungsfeier mit ökumenischem Gottesdienst, Grußworten und anschließendem gemütlichen Beisammensein zog viele Besucher an. „Das ist Ludgeri-Wetter, bei Pfarrfesten ist das auch immer so“, freute sich die Caritas-Quartiersleiterin Sabine Holzkamp über die sommerliche Begleitung.

Den Gottesdienst leiteten Pfarrer Willi Stroband und Pfarrerin Katrin Naechster. „Das alles soll weg?“ zweifelte Willi Stroband vor einigen Jahren am Abriss des Ludgerisaales, kann sich mit der neuen Lösung aber sehr gut anfreunden: Die Kombination Kirche mit Seniorenzentrum passe doch gut. Katrin Naechster fand Gefallen am Baum im Logo des Seniorenzentrums und zog Parallelen zum bekannten Förster Peter Wohlleben, der publizierte, dass Bäume soziale Wesen sind und in Gemeinschaft mit anderen Bäumen besonders alt werden. Teil des Gottesdienstes war zudem die Segnung der Gebäude und Besucher mit Weihwasser.

Vorbild für andere Stadtteile

Im zweiten Teil der Einweihungsfeier kamen mehrere Projektbeteiligte zu Wort. Caritas-Geschäftsführer Heinrich Sinder stellte die Projektentwicklung mit der vorangehenden Bedarfsanalyse heraus: „Im Ahlener Süden wohnen mehr ältere Menschen als in anderen Stadtteilen“. Zudem fehlten in dem Stadtteil eklatant barrierefreie Wohnungen. Gründe, die die Caritas zum Bau der Ludgeri-Höfe mit genau diesem Konzept bewegten. Für Pfarrer Dr. Ludger Kaulig lag der Verkauf der Fläche an die Caritas nahe: „Das Projekt macht Sinn und es bleibt in der Familie.“ Bürgermeister Dr. Alexander Berger beglückwünschte die Caritas zur Einweihung: „Der Treffpunkt Süd ist eine Oase des Lebens und ein Vorbild für andere Stadtteile.“ Er nutzte die Gelegenheit zudem für einen Impfappell.

Erzieherin Kerstin Sass überbrachte von den Kindern der Kita St. Ludgeri ein Bild, dass die Bewohner der Ludgeri Höfe zu Ende malen sollen. Foto: Ralf Steinhorst

Heinz-Josef Kessmann, Diözesancaritasdirektor in Münster, betonte, hier zeige sich, wie die Caritas auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zugehe, da übernehme der Treffpunkt eine wichtige Funktion: „Wohnen im Alter soll ja kein isoliertes Leben sein, man will ja mit anderen zusammenkommen.“ Erzieherin Kerstin Sass von der benachbarten St.-Ludgeri- Kita brachte ein von den Kindern halbgemaltes Bild von einem Baum des Lebens mit, das die Bewohner der Ludgeri Höfe vervollständigen sollen. Heinrich Sinder kündigte daraufhin umgehend eine enge Zusammenarbeit mit der Kita an. Für den Vorstand des Caritasverbandes skizzierte dessen Vorsitzende Gerda Borgmann die vergangenen Jahre nach: „Es war das wichtigste und umfangreichste Projekt der letzten zehn Jahre.“ Sie sei mit dem Ergebnis hochzufrieden.

Gelungener Kirchplatz

Bauleiter Frank Caprio wies auf die Schwierigkeiten hin, die die plötzliche Pandemie mit Lieferengpässen und aufwendiger Arbeitsorganisation mit sich brachte. Stellvertretend für das Kirchortteam freute sich Hildegard Wonnemann über den gelungenen Kirchplatz und überbrachte ein Standvogelhäuschen aus Holz. Das Geschenk wurde von Sabine Holzkamp direkt erwidert, indem die Quartiersmanagerin Unterstützung zusagte in Hinsicht auf die Beleuchtung der runden Fenster in der Giebelwand der Kirche. Diese sollen den Platz besser ausleuchten.

Die Einweihungsfeier zog bei sommerlichem Wetter viele Besucher an. Foto: Ralf Steinhorst

Sabine Holzkamp war auch die Freude über die Einweihungsfeier anzusehen: „Mir geht heute ein Herz auf!“ Pfarrerin Katrin Naechster schließlich sah die Ludgeri-Höfe exemplarisch für eine gute ökumenische Zusammenarbeit. Am Ende des offiziellen Teils wurden die Scheren herausgeholt und das rote Band durchschnitten. Die Ludgeri-Höfe gehen damit endgültig in Betrieb.