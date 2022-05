Oberstufe bleibt an der Sedanstraße

Stühlerücken und Kistenschleppen in der Bodelschwinghschule: Was schon nach der Schließung 2014 und der Umnutzung als Flüchtlingsunterkunft nötig war, wiederholt sich spätestens nach der Ertüchtigung für die Zwecke der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule.

Die gymnasiale Oberstufe der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule wird im Bestandsgebäude an der Sedanstraße eingerichtet, während die Jahrgangsstufen 5 und 6 in der ehemaligen Bodelschwinghschule untergebracht werden. Das hat der Rat am Dienstagnachmittag bei einer Enthaltung beschlossen.

Die CDU hatte zuvor noch einen eigenen Antrag eingebracht, der die Bodelschwinghschule als multifunktionalen Bildungsstandort vorsah. „Auf dem Areal mit deutlich über 2000 Quadratmetern nutzbarer Fläche sollten etwa 400 Quadratmeter in eine Reserve überführt werden“, hatte Christoph Aulbur für die Christdemokraten erläutert. „Es zeichnen sich bereits jetzt akute Flächenbedarfe ab: Integrationskurse, VHS und der Aufbau einer schulischen Infrastruktur im technischen Bereich sind sicher keine abschließende Auflistung.“ Dieser Lösung erteilten alle anderen Fraktionen jedoch per Abstimmung eine klare Absage.

Heinrich Artmann (FWG), der sich enthielt, wies in seiner Stellungnahme darauf hin, wie problematisch er solch „kleine Oberstufen“ sehe. „Die Wahlmöglichkeiten sind dort beschränkt. Für die Stadt Ahlen ist das nicht förderlich“, sagte er. Angesichts der Tatsache, dass er ohnehin wenig ausrichten könne, zog er einen von der FWG in dieser Richtung formulierten Antrag noch vor der Abstimmung zurück.

Rund zehn Millionen Euro für die Ertüchtigung

Mit dem Votum für den Verwaltungsvorschlag hoben die Ratsmitglieder gleichzeitig ihren in der Sitzung vom 13. Dezember 2021 beschlossenen Sperrvermerk auf, so dass die zum Haushalt 2022 bisher angemeldeten Finanzmittel in Höhe von rund zehn Millionen Euro entsprechend zur Verfügung stehen. Die für die endgültige Maßnahme erforderlichen zusätzlichen Kosten sollen 2023 und 2024 eingestellt werden, heißt es in der Vorlage. Dass die Bodelschwingh-schule sinnvoll nachgenutzt und fester Bestandteil der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule werden kann, ist für Bürgermeister Dr. Alexander Berger sicher. Er warb eingangs der Sitzung dafür.

„Für uns ist diese Entscheidung logisch konsequent“, meinte auch Norbert Fleischer (FDP). Die Münsterteicher-Gesamtschule müsse sich eben weiterentwickeln. „Fast zehn Millionen für die Ertüchtigung eines Gebäudes ist natürlich ein hoher Preis.“ Er müsse aber zum Wohle der kommenden Schülergenerationen gezahlt werden. „Wir trauen der Verwaltung zu, die Räume passend zu nutzen.“ Auch Reiner Jenkel (Linke) betonte: „Ich stimme mit großer Freude zu.“

Bodelschwinghschule Ahlen Foto: Ulrich Gösmann

Sebastian Richter (SPD) schickte indes in Richtung CDU die Info, dass es jene multifunktionalen Nutzungen, wie für die Bodelschwinghschule im später abgelehnten Antrag gefordert, bereits an vielen Stellen im Stadtgebiet gebe. Er lobte die „sehr gelungene Kommunikation der Projekte nach außen“. Richters Aussage, dass die SPD als „Anhänger der zweiten Gesamtschule bekannt“ sei, erzeugte jedoch ein Raunen im Ratssaal – und von Seiten der BMA einen deutlichen Seitenhieb: „Die SPD hat sie über Jahre verhindert“, bekräftigte Rolf Leismann. Wenn, dann sei vor allem die BMA immer klare Befürworterin gewesen. Auch er, schob Leismann ein, habe angesichts der Kosten ein wenig Bauchschmerzen. Doch wenn jetzt nicht investiert werde, könnten der Stadt in Zukunft „viele Dinge auf die Füße fallen“.