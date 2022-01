Oestricher Weg seit Montag dicht

Temporäre Rückstaus auf der Hammer Straße sind voraussichtlich bis April an der Tagesordnung. In Höhe Oestricher Weg sind Bauarbeiten angelaufen.

Wer von der Hammer Straße in den Oestricher Weg abbiegen will, muss seit Montag Umleitungen fahren. Der Abschnitt ist aufgrund von Tiefbauarbeiten bis voraussichtlich April unpassierbar. Eine Baustellenampel wurde bereits im Vorfeld durch das Tiefbauunternehmen Gröscher auf der Hammer Straße eingerichtet, die den Verkehr nun einspurig am Einfahrtsengpass vorbeileitet. Wie berichtet, werden die Kanäle und der Straßenoberbau erneuert.