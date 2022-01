Oestricher Weg wird „abgeklemmt“

Der Umbau an der Hammer Straße geht weiter. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.

AhlenBis voraussichtlich April ist ab Montag (17. Januar) die Ein- und Ausfahrt Oestricher Weg an der Hammer Straße gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Autofahrer werden gebeten, auf den Anschluss Walstedder Straße / Martinstraße auszuweichen. Fahrradfahrer und Fußgänger sollten vorübergehend die Einmündung Winkelstraße / Hammer Straße benutzen. Im Auftrag der Ahlener Umweltbetriebe beginnt das Tiefbauunternehmen Gröschler zu Beginn der Woche mit dem Bau einer Verkehrsampel, die am Oestricher Weg das Abbiegen in die Hammer Straße sicherer machen soll. Zudem werden in diesem Bereich Kanäle und der Straßenoberbau erneuert. Auf der Hammer Straße wird der Verkehr an der Baustelle einspurig vorbeigeleitet. Hierzu wird eine Baustellenampel eingerichtet.