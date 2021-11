Öffnungszeiten des Impfzentrums Süd

Das Impfzentrum Süd in der ehemaligen Mammutschule am Röteringshof öffnet in dieser Woche zu folgenden Zeiten: Montag (29. November) von 14 bis 17 Uhr, Dienstag (30. November) und Mittwoch (1. Dezember) von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag (2. Dezember) von 15 bis 18 Uhr.

Mitzubringen sind Ausweis, Krankenkarte und der Impfausweis. Das Angebot richtet sich an Menschen über 30, verabreicht wird Moderna – solange der Vorrat reicht.

Das Impfzentrum Süd ist eine Kooperation von Bußmanns Apotheken und Miga mit den Ärzten Stefanie Franke und Dr. Heinrich Untiedt.