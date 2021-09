Ohne Auftritten fehlt Kindern die Motivation

Wie wird die kommende Karnevalssession aussehen? Sicher scheint, dass aufgrund der Pandemie nur wenige Veranstaltungen stattfinden werden. Daher wird die Kükengarde keine Proklamation eines neuen Kinderprinzenpaares vornehmen. Zumindest aber wurden am Mittwochabend im Hof Münsterland personelle Weichen für die kommenden zwei und drei Jahre gestellt. Pascal Schicke wurde einstimmig zum Präsidenten wiedergewählt.

Aufgrund der coronabedingt ausgefallenen Jahreshauptversammlung im letzten Jahr nahm Präsident Pascal Schicke einen Rechenschaftsbericht über zwei Jahre vor. In diesem dankte er dem Kinderprinzenpaar Michel I. (Rings) und Nika I. (Friedrich) und Standartenträgerin Lea Karshüning für ihre erfolgreiche Session: „Wir hatten wieder drei tolle Kinder“. Während die Jubiläumssession 2019/2020 der Kükengarde, sie wurde 50 Jahre alt, noch glatt über die Bühne ging, blieb die nachfolgende Session aufgrund der Pandemie ereignisarm.

Präsident Pascal Schicke verabschiedete mit einem bunten Blumenstrauß Ursula Müller (v. l.), die nach 25 Jahren das Amt der Säckelmeisterin abgab. Foto: Ralf Steinhorst

Auch Trainingseinheiten der Garden waren nicht möglich. Diese trainieren aber seit Ende der Sommerferien wieder, leider nur in eingeschränkter Zahl. „Aufgrund fehlender Auftritte ist es schwer die Kinder bei uns zu halten“, sprach Pascal Schicke das Problem direkt an.

Bevor es zu den Neuwahlen kam, wurde Säckelmeisterin Ursula Müller mit einem Strauß Blumen aus ihrem Amt verabschiedet, das sie ganze 25 Jahre bekleidet hat. „Du bist die letzte Aktive aus der alten Zeit“, würdigte Pascal Schicke ihr Engagement. Aufgrund der ausgefallenen Versammlung im letzten Jahr wurde der Vorstand versetzt gewählt. Für zwei Jahre wurden Präsident Pascal Schicke und neu Sonja Behrendt als Säckelmeisterin gewählt. Wiedergewählt für drei Jahre wurden Narrensekretärin Anne Grabowski, Senatspräsident Thomas Behrndt sowie die stellvertretende Säckelmeisterin Yvonne Frenki. Turnusgemäß löst Marina Karshüning Katrin Albrecht als Kassenprüferin ab.

Kein neues Kinderprinzenpaar

Nachdem es in der kommenden Session voraussichtlich keinen neuen Stadtprinzen geben wird, hat auch die Kükengarde sich schweren Herzens dazu entschlossen, kein neues Kinderprinzenpaar zu proklamieren. Auch der Galanachmittag in der Stadthalle im Januar 2022 wird damit ausfallen. „Wir wissen, dass wir damit einigen Kindern die Chance nehmen, die Regentschaft zu übernehmen“, bedauerte Pascal Schicke. Aber die geringe Zahl der zu erwartenden Veranstaltungen lasse keine andere Entscheidung zu. Das noch regierende Kinderprinzenpaar soll trotzdem schon in der kommenden Session verabschiedet werden. In welchem Rahmen, steht noch nicht fest.