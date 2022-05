Ohne neuen Vorstand ist bald Schluss

Petra Hoffbauer, Wally Northoff und Elke Jackenkroll (v.l.) suchen dringend Nachwuchs für den Landfrauenvorstand in Dolberg. Sie bieten an, auch weiter beratend zur Seite zu stehen.

„Wir geben so schnell nicht auf!“ Die Vorstandsfrauen der Dolberger Landfrauen sind sich darin schon mal einig. Der Ortsverband hat allerdings ein wirklich ernstzunehmendes Nachwuchsproblem: „Uns fehlen die Frauen zwischen 25 und 45 Jahren, die auch die Vorstandsarbeit übernehmen können und vor allem wollen“, sagt Noch-Vorstandssprecherin Wally Northoff, die von ihren Vorstandskolleginnen Elke Jackenkroll und Petra Hoffbauer unterstützt wird. Sie sind schon lange im Amt und machen das auch gern. Doch nun ist es Zeit für einen Wechsel.

Ein tolles Amt

„Es ist ein tolles Amt, denn hier gibt es die Möglichkeit, wirklich was zu bewegen“, hat Wally Northoff über die Jahre erfahren. Sie haben gemeinsam zahllose Aktivitäten geplant und umgesetzt. „Es ist ein großartiges Gefühl, wenn ich nach einer Fahrt höre, wie schön es war“, erinnert sich auch Petra Hoffbauer. Die Drei haben mit ihrem Team viel in Dolberg angeregt und umgesetzt. Sie blicken auf zahlreiche Fahrten, Veranstaltungen und spannende Begegnungen mit anderen Gruppen zurück. „Die Arbeit mit den Landfrauen hat mich persönlich und sicher auch Petra und Elke erheblich weitergebracht“, fasst Wally Northoff ihre Erlebnisse und Begegnungen zusammen. Denn durch die Landfrauen habe sich ihnen ein unglaubliches Netzwerk erschlossen.

Vorteile bei der Bewerbung

Einer der zahlreichen Vorteile, den auch Kreislandfrauen-Geschäftsführerin Margret Bergmann gern in den Vordergrund stellt: „Wir vom Kreisverband geben jedem neuen Vorstandsmitglied das nötige Rüstzeug mit, sei es in der Verwaltung, der Organisation oder der Rhetorik“, zählt sie auf. Was sie noch ergänzt, sind die zahllosen Vorteile besonders für junge Frauen. „Wir hören immer wieder, dass die Arbeit im Vorstand der Landfrauen buchstäblich Vorteile im Job oder bei Bewerbungen bringt“, berichtet Margret Bergmann. Ehrenamt sei eben für Arbeitgeber ein attraktives Merkmal. „Besonders, wenn es noch um Aspekte geht, die dem Unternehmen nützlich sind, wie Organisationsfähigkeit, Führungskompetenz und ganz offensichtlich Motivation“, führt die Geschäftsführerin aus.

Hintergrund Foto: Die Landfrauen haben das Ziel, die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation von Frauen zu verbessern. So werden durch Weiterbildung im berufsbezogenen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich die Chancen und Qualifikationen gefördert, die Frauen wollen die Lebensqualität der Familien im ländlichen Raum erhalten und verbessern. Die Landfrauen vertreten soziale, berufsbezogene und gesellschaftspolitische Interessen der Frauen. Dabei ist es nicht notwendig, Bäuerin zu sein. Frauen aus allen anderen Berufsgruppen sind im Verband aktiv. Es ist eine effektive Interessenvertretung, die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit durch die Struktur von Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden ermöglicht. Damit findet jedes einzelne Mitglied immer ein Sprachrohr und Gestaltungsmöglichkeiten. , wllv.de ...

Für die Dolberger Vorstandsfrauen ist die Zeit abgelaufen. „Das geht bei uns nicht unbeschränkt lange, nach vier Wiederwahlen ist Schluss“, erklärt Elke Jackenkroll. Wenn dann kein neues Team genannt werden kann, droht eine Zwangsfusion mit einem größeren Ortsverband oder eine faktische Zwangsauflösung. Jedes Mitglied müsste dann schriftlich kündigen. Das wollen die Dolberger Landfrauen in der Gesamtheit unbedingt vermeiden. „Wir versprechen unseren Nachfolgerinnen, unbedingt zu helfen, aber ohne etwas vorzuschreiben“, unterstreicht Wally Northoff. Die Idee der neuen Frauen im Vorstand sei schließlich, auch neuen Wind rein zu bringen. So hoffen die Dolbergerinnen, diesen Wechsel nun unbedingt hinzubekommen.

Auch der Kreisverband blickt auf Dolberg. „Es ist so ein toller Verein mit so viel Engagement und so lebendig, der darf nicht sang- und klanglos untergehen oder verschwinden“, bittet auch Geschäftsführerin Bergmann um Unterstützung.