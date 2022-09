Oldie-Hitparade zum Abschied

Die Band „Smoke“ sorgte für einen würdigen, musikalischen Abschied von der „Zisterne“. Am Tag der deutschen Einheit (3. Oktober) geht Gastwirtin Gabi Klumpp in den Ruhestand.

Eins wurde am Samstagabend deutlich: Gabi Klumpp und ihre „Zisterne“ werden in der Szene der Wersestadt fehlen. Die Band „Smoke“ gab einen würdigen, musikalischen Abschied. Klumpp geht am Montag (3. Oktober) in den Ruhestand. Die Kneipe war überfüllt. Selbst die Tische vor der Tür waren trotz Nieselregens voll besetzt. Die Hits aus den 1960er- und 1970er-Jahren sowie Beat-Stücke kamen sehr gut an.

Reichlich Szenenapplaus

Sänger Axel Ronig legte sich voll ins Zeug mit Superhits wie „There’s A Kind Of Hush“ (1967), „Young Girl“ (1968) oder „Sweet Caroline“ (1969). Immer wieder gab es Szenenapplaus. Nicht fehlen durfte bei dem Oldieabend „San Francisco“, mit dem Scott McKenzie im Jahr 1967 einen Welthit hatte, ebenso „Satisfaction“ von den „Rolling Stones“ aus dem Jahr 1967. Vor Kurzem war „Mighty Quinn“ mit „Hermann’s Hermits“ in der Stadthalle zu hören, bei de­nen Klaus Voormann die Flöte spielte. Dies war am Samstag die erste Zugabe von „Smoke“. „Hey Jude“ (1968) von den „Beatles“ und „Imagine“ (1917) von John Lennon waren weitere Höhepunkte des Abschiedsabends.

Die Truppe „Smoke“ besteht aus Peter Feldhaus (Gitarre), Jupp Steffens (Gitarre), Axel Ronig (Gesang), Michael König (Schlagzeug) und Wolfgang „Brändi“ Brand am Bass.