Oliver Thiel beendet langen Wettkampf

Fast drei Jahre herrschte am Nachtkamp Stillstand. Oliver Thiel geht nun als erster Schützenkönig nach der Corona-Pause in die Geschichte von Vorhelm ein.

Nach fast drei Jahren ohne Aktivitäten hat der Allgemeine Schützenverein Vorhelm am Christi-Himmelfahrts-Tag endlich wieder das umsetzen können, was ihm am Herzen liegt: Es wurde ein Schützenfest gefeiert, wie es im Bilderbuch steht.

Oliver Thiel beendete am Donnerstagabend um 21.32 Uhr einen langen, kräftezehrenden Kampf an der Vogelstange, an dem sich viele Aspiranten beteiligten. Lange Zeit war nicht klar, wer am Ende das Rennen machen würde. Heiß gehandelt als Kandidaten wurden neben Thiel auch Gerd Kleinikel, Lisa Stücke, Robin Strob, Claudia Wiethaup, Frank Herweg und Ralf Lütke Coßmann.

Thiel, der sich bisher eher im Vorhelmer Kaneval einen Namen gemacht hat, beendete mit dem 331. Schuss die lange Frage nach dem Nachfolger von Steffen Avermiddig, der länger als gedacht das Zepter schwingen musste. Das Fest war insgesamt ein voller Erfolg.