Olympisches Feuer wird wieder brennen

Nach zweijähriger Zwangspause konnten im vergangenen Sommer endlich wieder die Ferienspiele der Stadt Ahlen in ihrer gewohnten und beliebten Form durchgeführt werden. „Das war für alle Beteiligten ein so großer Erfolg, dass wir auch in den kommenden Sommerferien das Ferienspiel nach olympischem Vorbild im Sportpark Nord machen werden“, kündigt Jugendförderin Anna Steiner die Entscheidung des Organisationsteams an.

Wie üblich stehen die ersten beiden Wochen der Sommerferien ganz im Zeichen von Sport, Spaß und Spiel. Der Termin kann schon jetzt im Kalender angestrichen werden: Das „mammutolympische Feuer“ brennt ab dem 26. Juni im Sportpark Nord. Zur Schlussfeier sind am 7. Juli alle teilnehmenden Kinder, Eltern und Betreuer auf die große Veranstaltungsbühne eingeladen.

Impressionen auf der Homepage

Für alle, die sich noch einmal Eindrücke vom Mammutspiel im vergangenen Jahr in Erinnerung rufen möchten, hat Anna Steiner einen Tipp: Auf der Homepage https://mammutspiel.de/ gibt’s viele Impressionen vom zweiwöchigen Ferienspektakel, an dem bis zu 600 Jungen und Mädchen aus Ahlen inklusiv teilnehmen. Ab wann die Mammutpässe für das Ferienspiel 2023 verkauft werden, geben Anna Steiner und ihr Team demnächst bekannt.

Aber nicht nur für die Mammutspiele machen sich die kreativen Köpfe im Jugendamt zurzeit Gedanken. Im Ferienjahresplan stehen zahlreiche Veranstaltungen, auf die sich die jungen Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen schon jetzt freuen dürfen.

East-Side und Mexiko Live

OGS-Kinder-Ferienspiel vom 3. bis 6. April, täglich 8 bis 16 Uhr im Juk-Haus, Anmeldung über die OGS,

Jugendferienprogramm für Teenies und Jugendliche vom 3. bis 6. April, täglich 14 bis 20 Uhr im JZ Ost, Kunstworkshops, Spiel- und Sportaktionen, Anmeldung nur zu bestimmten Aktionen erforderlich.

Mammutspiele – Zentrales Ferienspiel vom 26. Juni bis 7. Juli, täglich 10 bis 17 Uhr

„East-Side“: Kreativ-, Spiel- und Sportangebote für Teenies und Jugendliche im JZ Ost vom 26. Juni bis 7. Juli, täglich 14 bis 20 Uhr, Anmeldung nur zu bestimmten Aktionen erforderlich

„Mexiko Live“: Ferienaktionen für Teenies und Jugendliche im Juk-Haus vom 24. Juli bis 4. August, täglich 14 bis 20 Uhr, Anmeldung nur zu bestimmten Aktionen erforderlich

Kinder mit Förderbedarf

OGS-Kinder-Ferienspiel: 24. Juli bis 4. August, täglich 8 bis 16 Uhr im JZ Ost, Anmeldung über OGS

OGS-Kinder-Ferienspiel vom 2. bis 6. Oktober (Feiertag am 3. Oktober), täglich 8 bis 16 Uhr im JZ Ost, Anmeldung über OGS

Jugendferienprogramm für Teenies und Jugendliche vom 2. bis 6. Oktober (Feiertag am 3. Oktober), täglich 14 bis 20 Uhr im Juk-Haus, Kunstworkshops, Spiel- und Sportaktionen, Anmeldung nur zu bestimmten Aktionen erforderlich

„Helldorado-Festival“: Live-Rock-Event mit bis zu 14 Bands im JZ Ost am 27. und 28. Dezember, Einlass: 19 Uhr.

Weitere Info, wie Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf am Ferienprogramm teilnehmen können, erteilt Sibylle Kordes unter Telefon 01 78/1 06 50 13, E-Mail kordess@stadt.ahlen.de.