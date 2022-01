Online-Vortrag über Leben in Moldawien

Ana-Aylin Copancean kommt aus Moldawien. Am kommenden Samstag (15. Januar) stellt sie beim Internationalen Frauenfrühstück (IFF) ihr Heimatland vor – pandemiebedingt aber auf digitalem Weg.

Moldawien liegt im Südosten Europas zwischen Rumänien und der Ukraine, besticht durch seine Landschaft und durch offene und warmherzige Menschen, denen die Gastfreundschaft schon in die Wiege gelegt wurde. Bisher gilt Moldawien eher als Geheimtipp für Individualisten und Rucksackreisende.

Ana-Aylin Copancean ist 24 Jahre alt. Sie war 18, als sie nach Deutschland kam und beschloss, hier zu bleiben. In Moldawien hat die junge Frau eine Ausbildung als Kantorin an einer Musikschule gemacht. Ihr war rasch klar, dass es erst einmal darauf ankam, Deutsch zu lernen, damit sie hier Fuß fassen kann. Inzwischen hat sie die Sprachenschule abgeschlossen und verfügt über gute Deutschkenntnisse. Die Teilnehmerinnen am digitalen Frühstück dürfen sich auf eine mutige, interessante junge Frau aus einem hier so wenig bekannten Land freuen.

Interessante junge Frau

„Wie wunderbar, dass in unserer Stadt mit ihrer Nationenvielfalt in Kürze eine interessante, junge Frau gefunden war, die über ihr Herkunftsland einen digitalen Vortrag halten will“, sagt IFF-Mitorganisatorin Sabine Knauer. Eigentlich sei nämlich geplant gewesen, an diesem Samstag mit einem Kunstprojekt von Bahar Tash­akor in Präsenz zusammenzukommen. Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Sabine Knauer findet, auch der Verzicht sei eine Entscheidung der Stärke. „Corona darf uns nicht treffen, dafür steht das IFF. Wir sind verantwortungsvoll und nicht leichtsinnig.“ Der digitale Vortrag mit Ana-Aylin Copancean beginnt um 10 Uhr. Anmeldungen nehmen die Familienbildungsstätte unter 9 12 30 und Organisatorin Laina Remer unter 7 46 35 entgegen.