„Open Air“ könnteeine Option sein

Es soll wieder rocken in der Lohnhalle. Oder auch draußen. Die Initiative „Rock am Schacht“ will es auf jeden Fall wieder musikalisch krachen lassen.

„Rock am Schacht“

Die Initiative „Rock am Schacht“ steckt mitten in den Planungen für neue Rockabende in der Lohnhalle.

Nach der langen coronabedingten Pause soll es wieder losgehen. Bei einem Treffen am Mittwochabend im Glückaufheim beratschlagte die Orga-Gruppe um Bodo Sierau, wie und wann die Rock-Abende wieder aufleben können. Bodo Sierau freute sich über die Neuzugänge im Team, die in Zukunft die „Rock am Schacht“-Abende mitgestalten.

„Rock am Schacht ist eine tolle Sache und es wäre schade, wenn das nicht weitergeführt würde“, stellte Bodo Sierau klar. Das Format besteht seit mehr als zehn Jahren erfolgreich in der Lohnhalle und wurde von Vertretern verschiedener Ahlener Bands getragen und mitentwickelt. Das Besondere war der freie Eintritt, was möglich wurde, da die Bands ohne Gage gespielt haben. Die Erlöse aus der Gastronomie wurden für die Hallenmiete genutzt.

Offene Runde freut sich über Verstärkung

Jetzt sind die Initiatoren froh, dass es bald wieder losgeht. Zu den alten Hasen, die weitermachen wollen, zählen Bodo Sierau, Michael Oertel, Hermann Huerkamp, Andrea Ruwisch und Paul Wulle. Neu dabei sind Uli Meckmann, Johanna Michalczik, Adrian Hoffert und Uwe Stein. „Wir sind eine offene Runde, die sich über jeden freut, der mitmachen und sich engagieren will“, sagt Hermann Huerkamp, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen.

Erster Termin im April

Der erste Termin ist für Mitte/Ende April angepeilt, wobei noch zu klären ist, ob eine Veranstaltung zu dem Zeitpunkt coronakonform durchgeführt werden kann. „Alternativ zur Lohnhalle sollte man auch darüber nachdenken, das Ganze unter freiem Himmel stattfinden zu lassen“, so Hermann Huerkamp. Nach wie vor werde die Projektgesellschaft Westfalen den Rahmen für die Veranstaltungen stellen. Dazu gehört natürlich die Vorbereitung der Halle selbst, aber auch die Plakate, die Öffentlichkeitsarbeit und die Gastro.

Auch für die anderen Helfer bleibt genug zu tun, so muss beispielsweise die Bühnentechnik und Beschallung komplett auf- und abgebaut werden.