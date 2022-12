Optimaler Standort für Streitgespräche

Die Schuhfabrik hat ihre Teamsitzung am „Tisch für Ahlen“ an der Werse durchgeführt. Und das Objekt auch gleich mit einer Hinweistafel versehen.

Büz-Team tagt am „Tisch für Ahlen“

Um den Tisch von Klaus Seliger an der Wersepromenade versammelte sich am Dienstagmittag das hauptamtliche Büz-Team.

Der Tisch an der Wersepromenade wartet auf Gäste – seit gut einem Jahr. Am 18. November 2021 lüfteten Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann und der Warendorfer Künstler Klaus Seliger das Geheimnis des Baumstumpfs mit einer orangefarbenen Abdeckplatte aus Acrylglas.

Am Dienstagmittag erfüllte Christiane Busmann einen Wunsch, den Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei der Enthüllung geäußert hatte: ein im Boden eingelassener Betonstein mit einem Hinweisschild auf den Künstler, das Objekt, den Verein Bürgerzentrum Schuhfabrik als Initiator und das Land NRW als Fördergeber. Diese Informationen enthält auch ein QR-Code, aber nicht alle Passantinnen und Passanten haben immer ein Smartphone zur Hand, um ihn zu entschlüsseln.

Guter Blick auf den Parkplatz

Bei der Einweihung hatte Alexander Berger den Tisch auch im Hinblick auf die Rathausbaustelle als idealen Standort für kontroverse Diskussionen bezeichnet. „Von hier aus hat man einen guten Blick auf den Parkplatz, wenn dort demnächst die Arbeiten beginnen,“ stellte auch Christiane Busmann fest.

Der „Tisch für Ahlen“ war in den zurückliegenden 13 Monaten immer mal wieder Schauplatz von Aktionen wie dem Auftritt von Christoph Tiemann mit einem Vortrag zum Thema „Dritte Orte“ und dem Stück „Tischmanieren“ des Cactus-Theaters Münster. Auch beim Nachbarschaftsfest „Nelha“ hatte Christiane Busmann einen kurzen Abstecher zum Tisch ohne Stühle gemacht.

Hinweistafel mit den Hintergründen zu dem Tischobjekt von Klaus Seliger Foto: Christian Wolff

Im neuen Jahr muss sich der Büz-Besucherkreis auf ein paar Änderungen einstellen. So bleibt das Haus in den kommenden drei Monaten geschlossen. „Im Hinblick auf Einsparungen ist es sinnvoll, das Haus für zwei Tage zu schließen“, erklärte die Geschäftsführerin bei der kurzerhand ins Freie verlegten anschließenden Teamsitzung. Und ergänzte: „Auf diese Weise hoffen wir, durch die Energiekrise zu kommen.“

Rückblickend auf die vergangene Woche waren das Weihnachtsessen am Donnerstag mit 93 ausgegebenen Mittagessen und der Faltenwurf am zweiten Weihnachtsfeiertag die am besten frequentierten Tage.

Zu Silvester verzichtet das Büz auf eine Party und bietet stattdessen einen Spieleabend an. Die Küche bleibt auch an diesem Abend kalt, angeboten werden Snacks.