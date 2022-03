Optimistischer Blick aufs erste große Konzert im Mai

Mit musikalischer Begleitung durch das Jugendblasorchester fand am Freitagabend in der Alten Schule die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Vorhelm statt. Als Versammlungsraum diente der frisch renovierte Probenraum im Dachgeschoss. Die Wahlen zum Vorstand sorgten für eine personelle Kontinuität.

In ihrem Vorstandsbericht gab die Vorsitzende Ursula Scherlitz die aktuelle Mitgliederzahl mit 439 an, im Jahr 2021 konnten trotz Pandemie 37 neue Mitglieder gewonnen werden. Die Jubilarfeiern 2020 und 2021 mussten ausfallen und sollen Ende August nachgeholt werden, coronabedingt fanden insgesamt nur wenige Auftritte statt. Ein Wasserschaden im Probenraum zu Beginn des Jahres 2021 führte zur vollständigen Sanierung. „Das war eine ganz große Leistung“, dankte Ursula Scherlitz allen aktiven Helferinnen und Helfern, aber auch Spendern.

Kleingruppen spielten für Senioren

Kapellmeister Ralf Untiedt äußerte in seinem Aktivenbericht zum Blasorchester die Hoffnung, nach den Osterferien wieder im Probenraum proben zu können. Leider gab es 2021 nur drei offizielle Auftritte, darüber hinaus spielten aber vereinzelt Kleingruppen, beispielsweise an Seniorenzentren. Der Blick richtet sich nun auf den 21. Mai, an dem das Konzert des Vereins in der Stadthalle stattfinden soll.

Das Jugendblasorchester habe teilweise auf dem Schützenplatz geprobt, schilderte dessen Leiter Markus Berning. Ansonsten wurden auch digitale Lösungen gefunden. „Wenn man nie anfängt, ist es irgendwann ganz vorbei“, zeigte er sich trotz Pandemie hochmotiviert. Auch bei der Blockflöten AG läuft es, deren Leiterin Jule Scheffer berichtete von drei Gruppen an der Augustin-Wibbelt-Schule.

In den programmatischen Pausen der Jahreshauptversammlung spielte das Jugendblasorchester unter der Leitung von Markus Berning. Foto: Ralf Steinhorst

Bei den Wahlen gab es nur eine leichte Veränderung. Dr. Franz Killmann wurde als stellvertretender Vorsitzender genauso wiedergewählt wie auch Kassiererin Simone Röwekamp. Als Beisitzer bestätigt wurden Finn Gerullis, Hubert Ohlmeier und Matthias Rehbaum. Auf eigenen Wunsch stellte sich Beisitzerin Kirsten Große Beikel-Krimphove, die langjährig dem Vorstand angehörte, nicht mehr zur Wahl. Die Kassenprüfer Bernfried Specht und Sascha Winterkamp werden weiterhin die Kasse prüfen. Alle Kandidaten erhielten einstimmige Wahlergebnisse.

Zum Abschluss blickte Ursula Scherlitz nach vorn: „Wir sind guter Hoffnung, dass wir endlich wieder auftreten können.“