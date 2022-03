Orsay schließt auch in Ahlen

In der Mitte der Fußgängerzone kündigt die Modekette Orsay ihre Schließung an.

Schluss nach fünf Jahren: Die Modekette Orsay trennt sich auch von ihrer Filiale in der Ahlener Fußgängerzone. Das Unternehmen hatte Ende November 2021 das Schutzschirmverfahren wegen drohender Zahlungsunfähigkeit beantragt. Ende Januar wurde daraus das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Im Zuge einer Neuaufstellung sind nach Medienberichten bundesweit 79 der rund 200 Niederlassungen von einer Schließung betroffen. In Ahlen trifft das Aus drei Mitarbeiterinnen. Als Grund nannte das Unternehmen die Corona-Krise mit zwischenzeitlichen Schließungen und rückläufiger Kundenfrequenz.

In der Ahlener Niederlassung läuft bereits der Ausverkauf mit noch offenem Ende. Ebenso offen ist, wie es nach der Schließung an der Oststraße 47 weitergeht.