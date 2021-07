Oskars scheppernder Protest

Oskar Matzerath will nicht mehr wachsen.

Im VHS-Seniorenkino im „Cinema“ wird die restaurierte Fassung der „Blechtrommel“ am Sonntag (1. August) um 14.30 Uhr aufgeführt. Die Einführung in die werkgetreue Verfilmung des Romans von Günter Grass hält Imke Falger.

Ein dreijähriger Junge beschließt, nicht mehr zu wachsen und protestiert mit seiner Trommel gegen Nazis und die Gleichgültigkeit der Erwachsenen. An seinem dritten Geburtstag verweigert der 1924 in der Freien Stadt Danzig geborene Oskar Matzerath weiteres Wachstum und die Teilnahme an der Welt der Erwachsenen. Auf seiner Blechtrommel drückt das ewige Kind seinen Protest gegen Nazis und Mitläufer aus, und erst nach Kriegsende fasst Oskar den Entschluss, wieder zu wachsen und mitzubestimmen.

Brillant und werkgetreu

Volker Schlöndorffs brillant inszenierte, weitgehend werkgetreue Verfilmung des Romans von Günter Grass ist eine kraftvolle und opulente Bestseller-Adaption, die unter anderem als erster – und lange Zeit einziger – deutscher Film mit dem Oscar für den besten nichtenglischsprachigen Film ausgezeichnet wurde. In der Rolle des kleinwüchsigen Oskar Matzerath gelangte David Bennent verdientermaßen zu Weltruhm.

In der Pause wird Kaffee zu einem erschwinglichen Preis angeboten. Die Vorlage eines negativen Coronatests ist nicht notwendig. Die Mund-Nase-Bedeckung muss bis zum Sitzplatz im Kinosaal getragen werden und kann am Platz abgenommen werden. Kartenvorverkauf im Cinema Ahlen, Alter Hof 11 oder online.