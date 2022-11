Als Trainer ist Michael Osthöver schon seit Jahren im Ahlener Karneval bekannt. Nun steht er in vorderster Reihe und regiert als Prinz Ossi I. das Narrenvolk.

Sie werden die Karnevalisten in den Sälen in Stimmung bringen (v.l.): Adjutant Roland Schumacher, Standartenträger André Osthöver, Stadtprinz Ossi I. und Adjutant Kai Karshüning.

Das Rätselraten hat ein Ende, Michael Osthöver ist der 75. Stadtprinz der Narrhalla Ahlensia! Er wird als Ossi I. die Jecken in der Wersestadt regieren. Am Samstagabend wurde er bei bester Stimmung in der Stadthalle proklamiert.