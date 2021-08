Ostberg nur eine Woche geöffnet

Kurzes Gastspiel für den neuen Recyclinghof am Ostberg: Nach einer Woche schließt er wieder. Aber an der Alten Beckumer Straße gehts beim „Alten“ weiter.

Kurze Öffnung. Nur eine Woche hat der neue Recyclinghof am Ostberg geöffnet.

Noch bis einschließlich diesen Samstag, 25. April, können Grünabfälle und Bauschutt am neuen Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg abgegeben werden.

„Diese vorübergehende Lösung hat sich gut bewährt“, bilanziert Umweltbetriebsleiter Bernd Döding die Erfahrungen der ersten drei Tage. Besucher hätten die großzügige Fläche und das geordnete An- und Abfahren als sehr angenehm empfunden.

Ab kommender Woche ist die Premierenvorstellung des „Neuen“ aber wieder vorbei. Die Anliefermengen seien so weit zurückgegangen, dass sämtliche Abfallsorten am Standort Alter Beckumer Weg geordnet erfasst werden könnten. Am Ostberg werden dann wieder die noch ausstehenden Straßenarbeiten fortgeführt, die für eine Woche unterbrochen worden waren. „Der neue Standort ist halt noch immer eine Baustelle“, bittet Bernd Döding um Verständnis.

Auch bei der Abgabe von Abfällen an der Alten Beckumer Straße sind Abstände und Hygiene streng zu beachten. Döding ruft dazu auf, den Anweisungen des Personals unbedingt Folge zu leisten ist. Kunden sollten genau überlegen, ob die Fahrt zum Wertstoffhof wirklich notwendig ist.

Abgegeben werden können ab Montag:

Baum-und Strauchschnitt

Gartenabfälle (Rasenschnitt, Vertikutiergut, Laubreste oder ähnliches)

Bauschutt

Alle sonstigen Abfälle (Restmüll, Altholz, sperrige Abfälle, Elektroschrott, Gelbe Säcke, Altglas, Altreifen etc.).

Ferner ist zu berücksichtigen:

Das Personal der Umweltbetriebe leistet keine Hilfestellung

Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen

Maximal zwei Personen im Fahrzeug

Minderjährige müssen im Fahrzeug bleiben

Fahrzeug darf nur auf Anweisung verlassen werden

Es gilt die Empfehlung zum Tragen von Mundschutz und Handschuhen

Auf Verlangen Nachweis der Wohnadresse in Ahlen

Geöffnet ist der Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße zu folgenden Zeiten:

montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr.