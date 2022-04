Osternachtsgottesdienst und Osterfrühstück

Mit mehreren Gottesdiensten begeht die Evangelische Kirchengemeinde Ahlen das Osterfest. Am heutigen Gründonnerstag (14. April) finden jeweils um 19 Uhr für bereits angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Abendgottesdienste statt.

Am Karfreitag (15. April) werden drei Gottesdienste mit der Feier des Abendmahls angeboten: um 9.30 Uhr in der Pauluskirche, um 11 Uhr in der Christuskirche und um 15 Uhr in Dolberg. Ebenfalls um 15 Uhr findet in der Pauluskirche eine musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu statt.

Geänderte Uhrzeit

An Karsamstag (16. April) um 22 Uhr wird in einem festlichen Osternachtsgottesdienst mit Abendmahl die Auferstehung Jesu gefeiert. Sie steht auch im Mittelpunkt der Ostergottesdienste am Ostersonntag (17. April) um 9.30 Uhr in der Pauluskirche, um 10 Uhr (geänderte Uhrzeit) in der Christuskirche und um 11 Uhr in Walstedde.

Vor dem Gottesdienst in der Christuskirche wird ab 8.30 Uhr zum Osterfrühstück eingeladen, für das eine Anmeldung notwendig ist bei Monika Uhrich, Telefon 01 52 / 57 30 64 72. Am Abend um 18 Uhr startet der traditionelle ökumenische Familiengottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche mit anschließendem kleinen Osterfeuer, Gegrilltem und Getränken.

Maskenpflicht beachten

Den Abschluss bildet am Ostermontag (18. April) um 11 Uhr in der Pauluskirche ein musikalischer Familiengottesdienst.

Bei allen Gottesdiensten gilt Maskenpflicht und die 3G-Regel (mit stichprobenartigen Kontrollen).