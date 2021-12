Päckchen für Soldaten im Auslandseinsatz

Eine Tradition konnte die Pandemie auch in diesem Winter nicht brechen: Der Freundeskreis Ahlener Soldaten packt in diesen Tagen wieder Weihnachtspakete für alle Diensthabenden in den Auslandseinsätzen. „Es ist für uns ein Zeichen der Wertschätzung und ein Anlass, die Verbindung in die Heimat auf angenehme Weise aufrechtzuerhalten“, sagt Vorsitzender Thomas Kras (2.v.r.), der die Zusammenstellung der Gaben gemeinsam mit Helmut Ransleben, Jennifer Kras-Schwippe und Stabsfeldwebel Thorsten Beste (v.l.) jetzt vornahm. Der Freundeskreis stiftete Süßigkeiten mit Weihnachtsgrüßen, die Bäckerei Zimmermeier steuerte Weihnachtsstollen bei und die Stadt Ahlen beteiligte sich mit Schlüsselanhängern und Aufklebern. „In wenigen Tagen gehen die Päckchen auf die Reise nach Mali und in den Kosovo“, so Thomas Kras.