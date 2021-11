Pandemie hat die Situation noch verschärft

Gewalt gegen Frauen zählt zu den am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Der Orange Day macht darauf aufmerksam. Auch in Ahlen werden Gebäude an diesem Tag orange angestrahlt.

Orange gehört wie Rot und Gelb, zu den warmen Farben. Es symbolisiert Optimismus und Lebensfreude und wirkt aufbauend, kräftigend, positiv. Von dieser Wirkung ließen sich auch die Vereinten Nationen leiten, als sie Orange als Signal-Farbe für den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ausgewählt haben. Der Aktionstag findet jährlich am 25. November statt. In Ahlen haben sich Initiativen zusammengeschlossen, um die Stadt ab Einbruch der Dämmerung eine Nacht lang in Orange zu tauchen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger wünscht sich, „dass viele weitere Stellen und auch Privatleute die Idee unterstützen“.

Beleuchtete Gebäude in Ahlen Foto: Innosozial, Hauptgebäude an der Zeppelinstraße 63,Sozialdienst katholischer Frauen, Schwangerschaftsberatungsstelle an der Warendorfer Straße 8,Caritasverband, Verwaltungsgebäude an der Rottmannstraße 27,Bürgerzentrum Schuhfabrik an der Königstraße 7 ,Lohnhalle der Zeche Westfalen (Portalseite),Kunstmuseum Ahlen an Weststraße/Museumsplatz,Kommunales Integrationszentrum (Villa Küper) an der Von-Geismar-Straße,Stadt Ahlen, Marktplatz Stadtbücherei an der Westenmauer,Unterführung am Gebrüder-Kerkmann-Platz ...

„Nach wie vor zählt Gewalt gegen Frauen zu einer der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen“, beklagt Elisa Spreemann. Laut der städtischen Gleichstellungsbeauftragten hat sich im Zuge der Corona-Pandemie weltweit ein Anstieg häuslicher Gewalt abgezeichnet. „Seit dem Ausbruch von Covid-19 hat Gewalt an Frauen und Mädchen zugenommen. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in vielen Ländern führenzeitgleich auch zu einem Anstieg an häuslicher Gewalt.“ Sich Hilfe zu holen oder sich aus der Situation zu retten, sei für Frauen schwieriger als zuvor.

Schutzräume am Rande ihrer Kapazitäten

Während Covid-19-Fälle das Gesundheitswesen stark belasten, sind auch Schutzräume für häusliche Gewalt und Beratungs-Hotlines am Rande ihrer Kapazitäten.Die Unesco-Kommission beziffert, dass schon vor der Pandemie weltweit 243 Millionen Frauen und Mädchen unter Partnerschaftsgewalt litten.

Aktuelle Daten von UN-Women zeigen, dass weniger als 40 Prozent der Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sich Hilfe suchen. Insgesamt bitten nur vier Prozent aller betroffenen Frauen die Polizei um Hilfe. „Der Orange Day soll Gewalt an Frauen thematisieren und einen weiteren Anstoß geben, sie langfristig zu bekämpfen“, sagt Elisa Spreemann. Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sei eine höhere Priorität einzuräumen und Schutz sowie Prävention auszuweiten.

Gestalteter Bus unterwegs

Der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Warendorf hat zum Orange Day einen Bus gestaltet, der drei Monate kreisweit unterwegs sein wird und auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. In Ahlen reagierten verschiedene Institutionen auf Elisa Spreemanns Aufruf, um sich am 25. November (Donnerstag) am Orange Day zu beteiligen. Zu ihnen gehören die Innosozial gGmbH, der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF), der Caritasverband, die Awo, die Initiative Bürgerzentrum Schuhfabrik, die Projektgesellschaft Zeche Westfalen, das Stadtteilbüro und die Stadt Ahlen.

Entstanden ist in der Kooperation die Idee zu einer Einkaufstüte, die auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam macht. Sie gibt es bei den Kooperationspartnern und sie kann auch bei Justine Dziaduch von der Partnerschaft für Demokratie (Demokratie leben) kostenlos bestellt werden unter Telefon 5 97 65, E-Mail dziaduchj@stadt.ahlen.de.