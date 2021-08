Pandemie schränkt Treibjagd ein

Auch bei den Jägern des Hegerings Sendenhorst-Enniger-Vorhelm hat die Pandemie deutliche Einschnitte verursacht. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung im „Lindenhof“ in Enniger deutlich. Bei den Vorstandswahlen wurde Vorsitzender Georg Hoppe im Amt bestätigt.

„Die Öffentlichkeitsarbeit musste ruhen und Treibjagden waren nur eingeschränkt möglich“, umriss Hoppe in seinem Jahresbericht die vergangenen zwei Jahre, im letzten Jahr musste die Jahreshauptversammlung ausfallen. Den Besatz an Niederwild bezeichnete der Vorsitzende als ordentlich. Wichtig war zu deren Schutz die Raubtierjagd. Erstmals habe sogar ein Krähentag zur Jagd stattgefunden, der aufgrund der Wichtigkeit fortgeführt werden soll. Für die Saatgut­aktion zur Einsaat von Wildäckern auf Stilllegungs- oder Ackerrandflächen hat der Hegering 2000 Kilogramm geordert. Auch die Berichte der Obleute Berthold Lüring für das Schießwesen, Beate Berkhoff und Karin Kötter für die Jagdhornbläser, Uli Bornemann für das Hundewesen sowie Angelika Rüter für die Öffentlichkeitsarbeit fielen nur dünn oder gleich ganz aus. Dabei warf Beate Berkhoff ein, dass es ungewiss sei, ob die Hubertusmesse in diesem Jahr stattfinden wird.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde der Vorsitzende Georg Hoppe genauso wiedergewählt wie Kassierer Heinz-Georg Hahues. Neuer Beisitzer für Enniger ist Moritz Schräder als Nachfolger von Berni Klunkelvoth, neu als Beisitzer für Naturschutz ist Laurenz Schulze Höckelmann. Bestätigt wurden die Beisitzer Willi Wienker für Vorhelm und Thomas Große Kogge für Sendenhorst. Zu Kassenprüfern wurden Heinz Humberg und Thomas Woerdemann. Alle Wahlgänge verliefen einstimmig.

Auch „Rollende Waldschule“ musste ausfallen

Bevor Josef Roxel, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Warendorf, seinen Lagebericht präsentierte, ehrte er Uli Bornemann für 25 Jahre Mitgliedschaft im Landesjagdverband. „Ich bin optimistisch, dass wir mit zwei oder drei G’s durch den Herbst kommen“, hoffte Josef Roxel nicht nur auf eine wieder intensivere Jagdzeit, sondern auch vermehrtes Schießen auf dem Schießstand. Rückblickend schmerzte zudem, dass die „Rollende Waldschule“ ausfallen musste.

Felix Homann von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft hielt den Vortrag über das Projekt „Warendorfer Landnutzer arbeiten für Naturschutzzwecke und Biodiversität (W-Land)“. In diesem Projekt, das von der Kreisjägerschaft Warendorf initiiert wurde, sollen Jäger und Landwirte Hand in Hand Flächen wie Hecken, Kleingewässer, Wegränder und Gräben ökologisch effektiv aufwerten. Felix Homann begleitet das Projekt unter anderem als Berater.