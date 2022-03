Pappelreihe weicht für neues Bauprojekt

Einseitiger Kahlschlag zwischen Konrad-Adenauer-Ring und Robert-Koch-Straße: 20 bis 30 Pappeln sollen es gewesen sein, die soeben fielen. So unkonkret die Zahl, so unkonkret die Angaben, was auf grüner Wiese zwischen Josef-Lanner-Siedlung und Werselauf entstehen soll. Das St.-Franziskus-Hospital hält sich mit Hinweis auf das laufende Baugenehmigungsverfahren mit Äußerungen zurück. Also darf spekuliert werden – über neue Parkplätze und eine Erweiterung des Franziskus-Campus. Korrekt?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie