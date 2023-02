Parkbad-Wasser wieder wärmer

Eine Nachricht, auf die manche Badegäste wohl gewartet haben: Die Stadtwerke Ahlen erhöhen ab Mittwoch (1. Februar) die Wassertemperatur in allen Becken des Parkbads. Im Lehrschwimmbecken beträgt die Temperatur dann 28 Grad, im Mehrzweckbecken 27 Grad.

„Wir beobachten kontinuierlich die Situation im Parkbad und die Lage am Energiemarkt. Angesichts der punktuellen Entspannung sind wir zum Ergebnis gekommen, dass eine höhere Temperatur wieder vertretbar ist“, erklärt Dr. Alfred Kruse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ahlen, und fügt an: „Der Wunsch von Besucherinnen und Besuchern des Bads nach wärmerem Wasser ist nur zu verständlich. 28 Grad Celsius sollten für alle eine angenehme und erfolgreiche Teilnahme an Schwimmkursen ermöglichen.“

„ Je voller die Gasspeicher also im Frühling sind, desto weniger müssen sie für den kommenden Winter befüllt werden. “ Dr. Alfred Kruse, Gechäftsführer

Der Winter sei bisher eher mild gewesen und die Gasspeicher seien noch ausreichend gefüllt. Dennoch bleibe Energiesparen das Gebot der Stunde, appelliert Kruse an die Bevölkerung und betont: „Noch ist der Winter nicht vorbei und auch im nächsten Winter müssen die Gasspeicher wieder gefüllt sein. Je voller die Gasspeicher also im Frühling sind, desto weniger müssen sie für den kommenden Winter befüllt werden und umso geringer sind die Kosten für alle.“ Kruse ist sich sicher, dass sich die Bürger bewusst seien, dass sie durch ihr Verhalten mitverantwortlich sind für eine weiterhin sichere und günstige Energieversorgung. „Das haben mir die Einsparerfolge seit Herbst 2022 gezeigt“, versichert der Geschäftsführer.