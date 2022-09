Parkinson zeigt sich in vielen Facetten

Rund 60 Interessierte beteiligten sich am zweiten Vortragsabend zur Aktionswoche Selbsthilfe im Ahlener Krankenhaus.

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Selbsthilfe fand am Dienstagabend der zweite Vortragsabend im St.-Franziskus-Hospital statt. Diesmal ging es um Morbus Parkinson. Rund 60 Interessierte waren der Einladung gefolgt.

Sabine Tenambergen von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf begrüßte zusammen mit Lena Holtschulte vom Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Ahlen die Gäste in der Cafeteria. Sie stellten die Möglichkeiten und Vorteile der Selbsthilfegruppen im Kreis vor und wiesen auf die Angebote der einzelnen Selbsthilfegruppen hin.

Im Anschluss ergriff Dr. Mohammed Jaber, Chefarzt der Neurologie, das Wort und klärte über die Symptomatik von Parkinson, der neurodegenerativen Erkrankung, auf: „Morbus Parkinson ist die zweithäufigste Erkrankung mit einer deutlich höheren Dunkelziffer.“

Es sei teilweise schwierig, die Krankheit als Patient zu diagnostizieren, weil diese sich vielseitig zeige. Bei einigen sei eine depressive Verstimmung erkennbar sowie Alpträume, Koordinierungsschwierigkeiten, bei anderen ist das starke Zittern oder gar Steifheit das Problem. Das Neurologische Kompetenzzentrum mit seinem Herzstück, der Neurologie in Ahlen, sei gut aufgestellt und arbeite mit dem St.-Elisabeth-Hospital Beckum und der St.-Barbara-Klinik in Heessen eng zusammen. Rund 100 Parkinson-Patienten würden hier im Jahr behandelt.

Implantation von Elektroden

Die Tiefe Hirnstimulation („deep brain stimulation“/DBS) mit stereotaktisch geführter Implantation von Elektroden stellt seit Jahren eine etablierte Behandlung der Erkrankung dar, da sie die motorischen Symptome verbessern kann. Dieser Eingriff wird in der Klinik für Neurochirurgie in Heessen durchgeführt. Dr. Thomas Fortmann, leitender Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie der St.-Barbara-Klinik, erklärte: „Je früher die Indikation zur tiefen Hirnstimulation gestellt wird, um so frühzeitiger können Patienten Medikamente einsparen. Dieser neurochirurgische Eingriff ist inzwischen risikoarm durchführbar und zeigt auch auf lange Sicht nur wenige Nebeneffekte, insbesondere im Vergleich mit der gängigen Parkinsonmedikation.“

Er zeigte live wie ein eingesetzter Stimulator wirkt. Einem seiner ehemaligen Patienten war vor längerer Zeit ein Hirnstimulator eingesetzt worden. Bei eingeschaltetem Stimulator ist er in der Lage zu reden und sich normal zu bewegen, während nach Ausschalten des Geräts motorische Störungen und Sprachschwierigkeiten auftreten.

Zum Ende stellte sich die Selbsthilfegruppe Parkinson aus Telgte vor, die Anregungen und Sportübungen mit auf den Weg gab.