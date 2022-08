Parksauna öffnet erst im September wieder

Die Bädergesellschaft verlängert die Sommerpause in der Parksauna im Berliner Park. Erst, wenn das Freibad schließt, soll sie wieder in Betrieb gehen.

Bädergesellschaft will Energie sparen

„Alle sprechen vom Energiesparen, wir auch und gehen mit gutem Beispiel voran“, erklärt der Geschäftsführer der Bädergesellschaft Ahlen, Dr. Alfred Kruse, in einer Pressemitteilung. Die seit Ende Juni geschlossene Parksauna werde darum ihren Betrieb erst mit Start der Hallenbadsaison wieder aufnehmen. „Wir freuen uns, unsere Gäste zum Beginn der kühlen Jahreszeit dann auch wieder in der Parksauna begrüßen zu können“, so Kruse.

Wann genau das sein wird? „Wetterabhängig“, sagt Bäderbetriebsleiter Thomas Schliewe auf Nachfrage. Vielleicht Anfang oder Mitte September, je nachdem, wie lange es sich lohne, das Freibad offen zu halten. Die Revisionsar­beiten in Parkbad und Parksauna seien jedenfalls längst abgeschlossen, und man könne den Betrieb an der Dolberger Straße mit ein paar Tagen Vorlauf jederzeit wieder hochfahren.

„ »Unsere Planung läuft momentan auf ei­ne normale Saison hinaus.« “ Bäder-Betriebsleiter Thomas Schliewe

Ursprünglich hätte die Parksauna nach der jährlichen zweiwöchigen Generalüberholung schon am 11. Juli wieder eröffnet werden sollen. Doch akuter Personalmangel zwang die Bädergesellschaft, zunächst alle verfügbaren Mitarbeiter im Freibad zusammenzuziehen. Als Termin für die Wiederaufnahme des Saunabetriebs im Berliner Park wurde unter Vorbehalt der 10. August, der erste Schultag nach den Sommerferien, angepeilt.

Nun wird die Pause also noch einmal verlängert, aus den von Dr. Alfred Kruse genannten Gründen. Die gute Nachricht für alle Wasserratten: Auch das Parkbad soll laut Thomas Schliewe nicht nur für Schul- und Vereinsschwimmen, sondern auch für den öffentlichen Badebetrieb wieder geöffnet werden. „Unsere Planung“, so der Betriebsleiter, „läuft momentan auf ei­ne normale Saison hinaus.“ Ob „normal“ auch bedeutet, dass die Wassertemperatur nicht abgesenkt wird, lässt Schliewe offen: „Soweit sind wir noch nicht in unseren Überlegungen.“