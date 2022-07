Parksauna verlängert Pause

Personalmangel zwingt die Bädergellschaft Ahlen, ihre Parksauna nach den Revisionsarbeiten vier Wochen länger geschlossen zu halten. Das Team wird in der heißen Phase der Sommersaison im Freibad gebraucht.

Im Saunadorf des Parkbads Ahlen geht die Sommerpause kurzfristig in die Verlängerung. Eigentlich hatte die Anlage nach zweiwöchiger Revision am kommenden Montag wieder öffnen sollen. Doch daraus wird nichts. Akuter Personalmangel zwingt die Bädergesellschaft, ihre Mannschaft in den heißen Sommerwochen im Freibad zusammenzuziehen. Vorgesehen sei, den Saunabetrieb im Berliner Park nach Beendigung der Sommerferien wieder aufzunehmen.