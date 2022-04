Partygänger zeigen sich zurückhaltend

Im November vergangenen Jahres schien die Hoffnung groß, dass der „Faltenwurf“ wieder regelmäßig stattfinden könnte. Dann aber dauerte es nach den zwischenzeitlich verschärften Pandemiebeschränkungen fast ein halbes Jahr, bis die Ü30-Tanzparty wieder durchstarten konnte. Am Karsamstagabend war es im Bürgerzentrum Schuhfabrik wieder soweit.

Zwei Jahre hat es damit insgesamt gedauert, bis die Tanzfläche wieder für einen „Faltenwurf“ freigegeben werden konnte. Mit DJ Frank Möller stand einer der profiliertesten DJs aus Münster an den Mischpultreglern. Frank Möller ist seit fünf Wochen wieder in der Partyszene unterwegs und natürlich sehr froh darüber, dass die Nachteulen wieder „abzappeln“ können.

Nächster Termin: 7. Mai

Aber auch wenn die Partys so langsam wieder in Gang kommen, eines hat DJ Frank in den ersten Wochen doch festgestellt: „Die Partygänger freuen sich, dass wieder getanzt werden kann, aber sie sind noch ein wenig zurückhaltend“. Das war auch in der Schuhfabrik zu beobachten: Obwohl es keine Beschränkungen etwa durch Einlassbegrenzung oder Maskenpflicht mehr gab, war der „Faltenwurf“ nicht so gut besucht wie in der Vor-Coronazeit.

Die Gelegenheit, Verpasstes nachzuholen, besteht bereits am 7. Mai, wenn abermals DJ Frank in der Schuhfabrik auflegen wird.