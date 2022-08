Partyspaß im Doppelpack: Kartenvorverkauf am Samstag

Dolberg ist in Feierlaune: Am 16. und 17. September steigen zwei große Feste im Lambertidorf. Wer Karten haben will, sollte schnell sein.

Mit einem doppelten Fest feiern das Blas­orchester Dolberg und die Avantgarde des Schützenvereins ein 25-jähriges Bestehen und ein Oktoberfest. Am 16. und 17. September sollen beide Feiern in der Mehrzweckhalle des Lambertidorfes steigen.

Am 16. September (Freitag) um 18 Uhr ist zunächst das zünftige Jubiläumsoktoberfest zum 25-jährigen Bestehen des Blasorchesters Dolberg an der Reihe. Bereits um 17.30 Uhr wird die Tür geöffnet, um 18 Uhr beginnt das Programm mit der Begrüßung der bis zu sechs Gastkapellen. Ab 18.20 Uhr folgen dann die musikalischen Darbietungen des Blasorchesters Dolberg und seiner Gastkapellen. Circa zwei Stunden später gegen 20.30 Uhr steigt dann das original „Schwarzwald Quintett“ ein, um zünftige Oktoberfestatmosphäre zu verbreiten. Der Eintrittspreis pro Person beträgt zwölf Euro. „Wir sind bereits angefangen zu proben“, freut sich der Blasorchestervorsitzende Jürgen Holtmann schon auf den Jubiläumsabend.

Um nicht aus dem Feiermodus herauszukommen, schließt sich einen Tag später, am 17. September (Samstag), das traditionelle Oktoberfest an, das normalerweise alle zwei Jahre stattfindet, vor zwei Jahren wegen Coronabeschränkungen aber ausfallen musste. Der Einlass ist um 19 Uhr, ab 20 Uhr heizt dann wieder das original „Schwarzwald Quintett“ mit bayerischer Musik die Halle ein. Für das leibliche Wohl werden original bayerisches Festbier und original bayerische Festzeltspeisen angeboten. An diesem Abend beträgt der Eintrittspreis 15 Euro.

Veranstalter hoffen auf Besucher in Tracht

Blasorchester wie Avantgarde würden sich freuen, wenn zu beiden Abenden möglichst viele Besucher in typisch bayerischer Tracht kommen würden. „Wir haben beide Feste kurzfristig geplant, als wir wussten, wo die Coronaregelungen hingehen“, gibt Jürgen Holtmann Einblicke in den organisatorischen Aufwand beider Feste.

Der Kartenvorverkauf für beide Abende findet am Samstag (13. August) ab 10 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Eine Person kann dann höchstens einen Tisch für zehn Gäste reservieren, pro Person können also nur maximal zehn Karten gekauft werden. Dass der Ansturm wieder groß sein wird, dessen ist sich Jürgen Holtmann sicher: „Beim letzten Mal 2018 waren die Karten innerhalb von zwei Stunden komplett vergriffen.“