Pascal Günnewig verstärkt Stadtwerke

Eine wertvolle Investition in die Zukunft sei die Ausbildung bei den Stadtwerke, betonte Personalleiterin Susanne Albertfrickenstein bei der Begrüßung des neuen Azubis Pascal Günnewig.

Für Pascal Günnewig begann am vergangenen Montag ein neuer, ein wichtiger Lebensabschnitt. Er startete mit seinem ersten Ausbildungstag bei der Stadtwerke Ahlen GmbH.

„Die Ausbildung ist eine wertvolle Investition in die Zukunft“, sagt Susanne Albertfrickenstein, Personalleiterin der Stadtwerke, und betont: „Um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, ist es für uns elementar wichtig, in sämtlichen Bereichen des Unternehmens verstärkt auf eigene Nachwuchskräfte zu setzen, zielorientiert auszubilden und diese langfristig an uns zu binden.“

Alle Bereiche der Energieversorgung

In den kommenden drei Jahren als Auszubildender zum Industriekaufmann wird Pascal Günnewig in alle Bereiche der Energieversorgung Einblick erhalten – vom Personalwesen, über den Vertrieb, dem Shared Service, den Kaufmännischen Diensten bis zu den technischen Bereichen.

„Wir sehen es als unsere Verpflichtung, den jungen Menschen die Chance für eine fundierte Ausbildung zu bieten und damit den Weg für eine gute berufliche Zukunft zu öffnen“, erklärte Uwe Friedrichs, Prokurist des Unternehmens, der den neuen jungen Mitarbeiter begrüßte und ihm viel Abwechslung und viel Spaß bei seiner Ausbildung bei den Stadtwerken wünscht.