Passendes Instrumentfinden

Für alle, die auf der Suche nach dem passenden Instrument für sich sind, bietet die Schule für Musik im Kreis Warendorf einen Informations- und Beratungstag an. Am Samstag (21. Mai) sind alle Interessierten von 14.30 bis 17.30 Uhr eingeladen, sich zu informieren, auszuprobieren und beraten zu lassen. Im Musikschulgebäude Haus Sandgathe an der Südstraße 4 öffnen sich dann die Türen zu allen Unterrichtsräumen. Zudem sind alle Instrumente im Laufe des Nachmittages im Konzertsaal auch live zu erleben.

Lehrkräfte kennenlernen

In der ersten Stunde des Nachmittags, von 14.30 bis 15.30 Uhr, stehen die Türen der Unterrichtsräume weit offen. Besucherinnen und Besucher können einen Blick hineinwerfen, die Lehrkräfte kennenlernen und das instrumentale Angebot erforschen. In dieser Zeit besteht zudem die Möglichkeit, mit den Lehrerinnen und Lehrern Zeitfenster für kurze individuelle Beratungsgespräche zu vereinbaren. Diese finden dann von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Während dieser Beratungstermine können die Instrumente auf Wunsch unter fachkundiger Anleitung ausprobiert werden.

Zuvor ist es möglich, sich über eine digitale Pinnwand unter https://schulefuermusikwaf.padlet.org/machmusik/Instrumente einen Überblick zu verschaffen.