Patienten im Nebenbefund immer häufiger positiv

Krankenhaus und Rettungsdienst arbeiten weiter in Normalbetrieb

Ahlen

Noch Normalbetrieb im Ahlener St.-Franziskus-Hospital und Rettungsdienst. Die Redaktionanachfragen sind am Dienstag Momentaufnahmen in einer dynamischen Lage. In Stellungnahmen dominiert das Wort „Noch“.

Von Ulrich Gösmann