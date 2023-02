Paul I. und Fine I. übernehmen das Zepter

Vorhelm hat ein neues Kinderprinzenpaar: Kinderprinz Paul I. (Krauss) und Kindermariechen Fine I. (Bendik) übernahmen am Sonntagnachmittag im Klein Kölner „Zirkuszelt“ Hof Münsterland die Regentschaft über die Nachwuchsnarren in Vorhelm. Mit zu den ersten Gratulanten gehörten Maxi I. (Brockhues) und sein Prinzenmariechen Maria I. (Lemke), die tags zuvor bei den Erwachsenen proklamiert worden waren.

Trauer ums Regentschaftsende

Für Robin I. (Averhage) und Marina I. (Wiethaup) ging eine durch die Pandemie bedingte lange Regentschaft von drei Jahren zu Ende. „Prinz zu sein, ich werde es wirklich vermissen“, gestand Robin ein, aber auch Marina war traurig: „Sitzen da gleich zwei andere auf unserem Thron.“ Diese hatten dann auch gleich Lust, gute Laune zu versprühen. „Wir Kinder haben es jetzt zu sagen“, machte Paul I. sogleich deutlich, sein Tanzmariechen Fine I. lud dazu ein, bis zum Abend Party zu machen. Der zwölfjährige Paul geht zur Realschule in Sendenhorst, ist seit dem dritten Lebensjahr bei der TuS Westfalia und spielt dort Fußball. Fine I. ist elf Jahre alt, wohnt in Albersloh und geht zur Waldorfschule in Everswinkel, sie tanzte schon vor Jahren bei den Peppinis.

In bewährter Manier führten André Kaldewei, Leni Keil und Greta Stapel wieder durch die Kindersitzung. Foto: Ralf Steinhorst

Routiniert führte wieder das Sitzungspräsidentengespann Leni Keil und Greta Stapel als Bibi und Tina sowie Andre Kaldewei als Graf Falco durch das Programm, die aufgrund der gestiegenen Inflation ein Wohnungsproblem zu lösen hatten. Das wurde natürlich am Ende glücklich gelöst.

Komm hol das Lasso raus: Die Hellbachsterne zog es mit ihrer Showtanznummer in die Weiter der Prärie. Foto: Ralf Steinhorst

Das Bühnenprogramm zeigte die ganze Bandbreite der Klein-Kölner Garden sowohl im Bereich der Garde- als auch der Showtänze. Die Peppinis als jüngste Gruppe führten dabei den Tanzreigen an, sie ließen die kleinen Fische im Meer schwimmen. Die Hellbachhexen brillierten als „aufgeblasene“ Kühe, die auch in einer Polonaise durch den Saal zogen. In die Prärie ging es mit den Hellbachsternen und die Mininixen entführten mit ihrem Showtanz in den Dschungel. Partystimmung verbreiteten Laur König und Nele Heuser mit ihrem frechen Song „Nobody is perfect“ im Saal. Gäste gab es mit den Stoppelhopsern der KG Neustadt auch und natürlich durfte der traditionell hohe Besuch im Kinderkarneval ebenfalls nicht fehlen: Das Kinderprinzenpaar Fynn I. (Grabowski) mit Pia I. (Karshüning) und Standartenträgerin Fayn Sander hatten die Kükengarde mitgebracht.

Wie ein Fisch im Wasser verbreiteten die Peppinis gute Laune. Foto: Ralf Steinhorst

Zum Abschluss dankte Klein-Köln-Präsident Martin Labus Organisator André Kaldewei, der wieder ein gelungenes Programm auf die Beine gestellt hatte: „André, ich hoffe, du machst das noch ein bisschen weiter.“