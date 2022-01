PCR-Lollitest als „Ferrari“

Die Omikron-Variante breitet sich derzeit rasend schnell aus. Dabei macht sie auch vor Kindertagesstätten nicht halt – und stellt Eltern mit zunehmendem kurzfristigen Ausfall der Betreuung immer wieder vor Probleme. Kein Wunder also, dass die aktuelle Pandemielage auch bei der digitalen Vollversammlung der Jugendamtselternbeiräte im Zentrum stand. Offene Fragen beantwortete dabei André Deppe als zuständiger Gruppenleiter für die Kindertagesbetreuung im Jugendamt der Stadt Ahlen.

„Wir fahren mit den PCR-Lollitests den Ferrari“, betonte Deppe zunächst, dass es in Ahlen das bestmögliche Testverfahren gebe. Hierbei machen alle Kinder und Erzieher zwei Tests. Ausgewertet wird zunächst nur ein gemeinsamer Pool-Test, in dem alle Proben zusammenfließen. Ist dieser Pool positiv, greift das Labor dann auf die zeitgleich genommenen Einzelproben zurück, um zu bestimmen, welche konkreten Personen infiziert sind. Alle negativ getesteten Kinder und Erzieher können unmittelbar nach Eintreffen des PCR-Ergebnisses wieder in die Einrichtungen kommen. Ein Verfahren, das sich bewährt hat, aber nicht überall Standard ist. „Andere Gemeinden arbeiten nach wie vor mit Selbsttests, die die Eltern zu Hause durchführen“, berichtete Deppe.

Müssen auch genesene Kinder weiterhin getestet werden? Die sollen ab sofort in den ersten acht Wochen nach der Quarantäne einen Antigen-Schnelltest durchführen und nicht am Sammeltest teilnehmen. Und Kinder, die an den beiden festen Testtagen nicht in der Einrichtung waren? Diese müssen im Falle eines positiven Pool-Tests ihrer Gruppe einen negativen Schnelltest vorweisen, um wieder kommen zu dürfen.

Weitere Fragen betrafen die Betreuungskapazitäten. „Kinder in Vorhelm und Dolberg werden im Schnitt deutlich früher angemeldet“, informierte Deppe über eine deutlich höhere Nachfrage nach U3-Betreuungsplätzen in den Ortsteilen. Gibt es daher vor allem in Dolberg einen eklatanten Platzmangel? Diesem Gerücht aus Elternkreisen trat er entgegen und versicherte, dass es „keine komplette Schieflage“ im Lambertidorf gebe. Generell sei im letzten Jahr vermehrt das Phänomen zu beobachten gewesen, dass Eltern eine Zusage für einen Betreuungsplatz erhielten, sich aber nicht bei der Kindertagesstätte meldeten.

Keine Schieflage in Dolberg

Im Übrigen kamen vor allem zwei Themen zur Sprache, die einigen unter den Nägeln brennen. So monierten Teilnehmer, dass das Vergabesystem für die Betreuungsplätze intransparent sei. „Wir haben zumindest bei den städtischen Einrichtungen ein ganz klares Punktesystem“, entgegnete Deppe und erklärte, dass kirchliche und sonstige Träger die Kriterien für die Platzvergabe selbst festlegen könnten.

Vortrag am 15. Februar

Verärgert zeigten sich einige Eltern zudem darüber, dass ihre Kinder in einigen Einrichtungen nicht an allen Nachmittagsveranstaltungen teilnehmen könnten, wenn lediglich ein Betreuungsumfang von 25 Wochenstunden gebucht worden sei. Dieser Ausschluss mache die Kinder traurig und sei nicht nachvollziehbar, wenn die Eltern mitkommen und die Betreuung übernehmen.

Zudem wies der JAEB-Vorstand auf die nächste Vortragsveranstaltung hin. Am 15. Februar spricht Christina Schulen vom Verein Kindernothilfe über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Familien. Zudem berichtet der Kinderarzt Dr. Hüttermann über entsprechende gesundheitliche Probleme. „Wir können nur dazu ermuntern, daran teilzunehmen“, so JAEB-Vorsitzende Belgin Inderwiedenstraße.