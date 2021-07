Pedelec-Fahrer bei Kollision verletzt

Es war wohl die Missachtung seiner Vorfahrt, die einen 84-jährigen Pedelec-Fahrer am Freitagnachmittag ins Krankenhaus beförderte. Nach Polizeiangaben erfasste ihn ein Seat in Höhe der Einmündung Henneberg.

Einen verletzten Pedelec-Fahrer musste der Rettungsdienst am Freitagnachmittag im Ortsteil Dolberg versorgen. Der 84-Jährige war in Höhe Henneberg mit einem Pkw zusammengeprallt.

Rund 1000 Euro Sachschaden

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr. Der 84-jährige Radfahrer aus Ahlen war mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Landesstraße 507 (Alleestraße) von Beckum in Richtung Dolberg unterwegs. An der Einmündung Henneberg stieß er mit einem Seat zusammen, dessen 25-jähriger Fahrer aus Beckum aus der Straße Henneberg nach rechts in Richtung Beckum fuhr und an der Einmündung dem von rechts nahenden Radfahrer die Vorfahrt nicht gewährte.

Der 84-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro.