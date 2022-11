Personensuche im Brennereikeller

Ein verrauchter Keller, mehrere Vermisste: Der angenommene Brand in der Brennerei Hasselmann war jetzt im Fokus des Löschzugs Vorhelm, der dort seine Jahresabschlussübung absolvierte.

Übung am Haus Hasselmann

Blaulicht im Dorf – das sorgt immer für Aufsehen. In diesem Fall wurden die interessierten Passanten aber nicht Zeugen eines Einsatzes. Die Fahrzeuge und Feuerwehrkräfte gehörten zur gewollten Inszenierung der Jahresabschlussübung des Löschzugs Vorhelm.

„Wir nehmen an, dass im Keller der alten Brennerei Hasselmann ein Feuer ausgebrochen ist“, sagt Löschzugführer Raphael Eustermann, der die Übung selbst vorbereitet hatte. „Zwei Personen werden vermisst.“ Um ein möglichst realistisches Szenario zu schaffen, wurden die Gebäudeteile künstlich vernebelt.

Die Feuerwehrkameraden, die sich auf zwei Wegen unter Atemschutz ins Gebäude begeben hatten, stießen aber auch im Erdgeschoss auf Personen: zwei Kinder. „Sie wurden erst einmal in Sicherheit gebracht, während es im Keller mit der Vermisstensuche weiterging“, so Eustermann. Wenig später waren auch dort die Vermissten geortet und wurden gemeinschaftlich aus der Gefahrenzone befördert. „Das hat alles sehr zügig geklappt“, freute sich der Vorhelmer Zugführer. Nach etwa einer Stunde und 15 Minuten hieß es: „Übung beendet“.

Mehrere Fahrzeuge waren an der Übung des Löschzugs Vorhelm beteiligt. Foto: Thomas Fliegener

Die Brennerei Hasselmann war schon öfter beliebtes Übungsobjekt, zum Beispiel im September 2015. Damals waren auch die Kräfte der Ahlener Hauptwache beteiligt und einer der fiktiven Verletzten hatte sich als Weihnachtsmann verkleidet.

Nachbesprechung auf der neuen Terrasse

Diesmal waren insgesamt 25 Kräfte an der Übung beteiligt. Im Anschluss folgte noch ein gemeinsamer Abschluss am Gerätehaus an der Augustin-Wibbelt-Straße mit kalten Getränken und frischer Grillwurst. Zum Anstoßen bestand auch doppelter Anlass: Neben einer erfolgreichen Übungsbilanz galt es auch, die neugestaltete Terrasse einzuweihen. Sie war mit Unterstützung des städtischen Fonds für bürgerschaftliches Engagement entstanden.

Einen offiziellen Präsentationstermin mit den zuständigen politischen Vertretern soll es in Kürze ebenfalls noch geben, kündigt die Zugführung an.